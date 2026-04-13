25 de Abril | Consulado inaugura exposição sobre arte da revolução

Foi inaugurada ontem, domingo, a exposição “As Artes estão na Rua! Portugal 1974-1978”, que aborda a arte feita no período revolucionário do 25 de Abril de 1974, quando chegou ao fim o Estado Novo em Portugal. A mostra pode ser vista gratuitamente até ao dia 30 de Junho no jardim do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

Esta é uma iniciativa do Consulado e do Instituto Português do Oriente (IPOR) e insere-se no programa de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, tendo curadoria de Margarida Brito Alves, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (UNL) e Cristina Pratas Cruzeiro, também investigadora da UNL, ligada ao Instituto de História de Arte.

Segundo uma nota divulgada pelo IPOR, a exposição “parte do repertório imagético e artístico criado durante o período revolucionário português (1974-1978) para desenvolver uma narrativa crítica centrada na relação entre as artes e o espaço público, afirmando a relevância deste enquanto lugar de exercício da cidadania e da educação”.

Segundo a mesma nota, a chamada Revolução dos Cravos, que depôs o regime então liderado por Marcelo Caetano graças ao chamado Movimento dos Capitães, “impulsionou uma produção artística e cultural muito relevante em vários domínios”, tendo esta tido expressão “em suportes mais convencionais – como a pintura, a escultura ou a fotografia –, como através de meios então considerados mais experimentais – como a performance, o vídeo ou os formatos multimédia”.

Esta é “uma criação inédita do IPOR, inspirada e assessorada pela conselheira do Conselho Consultivo da área consular de Macau Catarina Cortesão Terra”, além do trabalho das duas curadoras, propondo “um olhar aprofundado sobre um dos períodos mais férteis da criação artística portuguesa”.