Justiça | Futebol chinês tenta limpar imagem após esquema ilícito

O futebol chinês procura recuperar credibilidade, afetado por um esquema de manipulação de resultados e apostas ilegais, que irradiou 73 pessoas da modalidade e deduziu pontos a 13 clubes, incluindo o Henan, treinado pelo português Daniel Ramos.

“Foi uma intervenção em grande escala. Decidiram punir os clubes em pontos, multá-los e penalizar desportivamente muita gente. Houve grande rigor para limpar a imagem do futebol chinês”, referiu à agência Lusa o técnico, de 55 anos. Em Janeiro, a um mês do arranque da época, as autoridades desportivas chinesas sancionaram nove emblemas do escalão principal e quatro do segundo, com três a 10 pontos de dedução e coimas dos 25.000 aos 126.000 euros.

“Há recomendações bastante claras para não se falar sobre arbitragens e criar um ambiente mais positivo em redor do futebol. Existem tectos salariais e nos prémios por jornada, de forma que os clubes não incorram em orçamentos desmedidos nem falhem pagamentos e fechem portas. Há um esforço grande para que o controlo orçamental seja cumprido e o campeonato cresça em credibilidade e melhore ano após ano”, explicou Daniel Ramos.

O Henan iniciou a 13.ª época seguida na elite com seis pontos negativos, mas inverteu-os nas três primeiras jornadas, fruto de duas vitórias – bateu fora o tricampeão Shanghai Port logo a abrir – e um empate, chegando à paragem para os compromissos das selecções nacionais na nona posição.

Sentindo uma maior conexão entre adeptos e clube desde a sua chegada, Daniel Ramos admite que as saudades da família e dos amigos têm sido contornadas “por uma estrutura em simbiose e um processo em ascensão”.

“Tinha conhecimento dos anos dourados da China [ao nível da contratação de jogadores], mas sabia que isso não acontece nesta altura. Falei com o Ricardo Soares, que esteve no Beijing Guoan e disse-me que eu ia gostar. Como somos treinadores disciplinados, com uma ideia de jogo definida e organizados no processo, havia muitas possibilidades de ter sucesso. Isso atraiu-me. O nível de vida é bom num país culturalmente rico”, descreveu.