AMAGAO | Nova exposição chega esta semana ao Artyzen Grand Lapa

“ANO 4” é o nome que espelha a celebração: quatro anos de exposições na galeria AMAGAO, situada no Artyzen Grand Lapa, a apresentar arte em língua portuguesa e feita localmente. A partir das 18h30 desta quinta-feira, dia 26, o público pode ver uma exposição composta por trabalhos de Nuno Calçada Bastos e Ung Vai Meng, artistas locais, e também obras de Fátima Pena ou Álvaro Macieira

Há quatro anos nasceu em Macau uma nova galeria pensada para mostrar alguma da arte contemporânea que se produz no território e também no universo da língua portuguesa. A AMAGAO, localizada no Artyzen Grand Lapa, é hoje gerida por Lina Ramadas e pelo designer e artista macaense Víctor Hugo Marreiros, e celebra esta semana mais um aniversário com a “ANO 4”, que a partir desta quinta-feira, 26, revela ao público 37 trabalhos de 26 artistas naturais não apenas de Macau, mas também de Angola, Brasil, Moçambique, Portugal, Singapura e Timor-Leste.

Os amantes de arte e demais interessados poderão reconhecer alguns deles: Ung Vai Meng, que presidiu ao Instituto Cultural (IC) e que é um dos nomes mais relevantes da arte local, tendo exposto o seu trabalho além-fronteiras; ou Nuno Calçada Bastos, artista português e residente de Macau. Na lista dos artistas constam ainda nomes como Abel Júpiter, Alexandre Frade Correia, Álvaro Macieira, Ben Ieong, David Allen, Raquel Gralheiro ou Susy Bila.

Segundo uma nota enviada às redacções, a AMAGAO descreve este momento como sendo de celebração e partilha. “Desde a sua inauguração que a galeria se tem dedicado a promover artistas locais e internacionais, criando um ambiente vibrante para o intercâmbio cultural e a inspiração.”

Em jeito de balanço, é dito que, neste percurso de quatro anos, “vivemos exposições que desafiaram o pensamento, estimularam a criatividade e fomentaram diálogos significativos sobre arte e sociedade”. Desta forma, a AMAGAO descreve-se não apenas “como um espaço de exposições”, mas como uma galeria que proporcionou “um ponto de encontro para artistas, coleccionadores e amantes de arte em busca de novas perspectivas e experiências enriquecedoras”.

Os agradecimentos

Na mesma nota são referidos os colaboradores que, neste período, ajudaram a construir a AMAGAO, nomeadamente Rutger Verschuren, vice-presidente para Macau do Artyzen Hospitality Group e “equipa de colaboradores”, sem esquecer “a comunidade que apoia, integralmente, a missão” a que a galeria se propôs.

“Estamos entusiasmados com o que o futuro nos reserva e ansiosos por continuar a promover a arte como uma plataforma vital para a expressão e a conexão”, acrescenta a organização.

Susy Bila, uma das artistas que traz agora a sua arte a esta “ANO 4”, não é um nome novo em Macau, tendo realizado uma exposição em nome próprio na AMAGAO em 2023, “Paisagens Interiores”. Na altura, em entrevista ao HM, a artista moçambicana declarou que a “pintura não tem territórios”. Nessa mostra trouxe na bagagem 40 trabalhos feitos com acrílico sobre tela e tinta-da-china onde se revelavam “poemas em diálogo”, como um “reflexo” da relação da artista com a vida, “e da arte como um campo que se abraça a esta vida”.

Do mundo lusófono, chega ainda o trabalho de Álvaro Macieira, artista angolano que é também tantas outras coisas: jornalista, escritor e consultor cultural, nascido a 13 de Maio de 1958. Macieira foi ainda consultor e chefe do Departamento de Imprensa do Ministério da Cultura, sendo hoje membro da UEA – União dos Escritores Angolanos e da UNAP – União Nacional dos Artistas Plásticos.

Com mais de 40 exposições individuais e mais de 40 colectivas, apresentou obras em Paris, Washington, Moscovo, Berlim, Bremen, Dubai, Macau e Luanda. Entre as exposições mais marcantes que fez encontram-se “África Mitológica” (2000), “Catanas da Paz” (2002), “Luanda, Kianda – Cores da Terra” (2009), “África Yetu Kwuia” (2010), “Sínteses” (2020) e “Inspiração e Sagrada Esperança” (2024).

Relativamente a Macau, destaca-se ainda a presença de Alice Costa (Lili), que nasceu e estudou em Macau, tendo-se formado em Direito, e exercido na qualidade de juíza. Contudo, Alice Costa iniciou, desde cedo, uma relação profícua com a pintura, tendo participado num curso de pintura ministrado por Joaquim Franco na Casa de Portugal em Macau. Recentemente fez uma exposição em nome próprio na Creative Macau.