Aviação | EAU reabrem espaço aéreo após ataques iranianos

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) anunciaram ontem de manhã o regresso do tráfego aéreo às operações normais, após ter encerrado total e temporariamente o espaço aéreo durante a madrugada devido a ataques iranianos contra o seu território. Num comunicado da Autoridade Geral da Aviação Civil dos Emirados, a entidade explicou que dada a estabilização da situação e o fim das medidas de precaução anteriormente estabelecidas, foi tomada a decisão de retomar os voos.

“A Autoridade confirma que esta decisão surge após uma avaliação integral das condições de segurança, em coordenação com as autoridades relevantes. Sublinhamos que continuará a ser feito um acompanhamento constante para assegurar os mais elevados níveis de segurança aérea”, acrescentou a nota.

O encerramento anunciado durante a madrugada foi descrito como “uma medida de precaução excepcional” para garantir a segurança dos voos e proteger o território dos EAU, coincidindo com o anúncio do Ministério da Defesa de que as defesas aéreas do país estavam a responder a ameaças de mísseis e drones provenientes do Irão.

A decisão de fechar o espaço aéreo ocorreu poucas horas depois de os voos de e para o aeroporto internacional do Dubai começarem a ser retomados gradualmente, após uma suspensão temporária aplicada na madrugada de segunda-feira. Essa suspensão foi motivada por um incidente com um drone que provocou um incêndio nas imediações da infraestrutura, sem causar vítimas.

O ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, em 28 de Fevereiro, desencadeou uma guerra com fortes repercussões para os países do Golfo Pérsico, que se tornaram alvo dos ataques iranianos contra bases e interesses norte-americanos na região. Desde o início do conflito, os voos com origem ou destino nos EAU têm estado sujeitos a suspensões.