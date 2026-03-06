Música | Recital de piano “A Vida em Poesia” amanhã na FRC

A Fundação Rui Cunha (FRC) acolhe amanhã à tarde, a partir das 17h, o recital de piano “A Vida em Poesia”, uma apresentação “entre performance intimista e o teatro de rua, com a dupla de artistas Sofia da Mar (Andreia Correia) e Barqueiro de Oz (Rui Filipe).

Segundo a organização do concerto, o recital assenta num “conceito que cruza a música e a poesia, a dança e o teatro, o encontro e a diversão, em doses leves de humor, charme e tentação”.

O público de Macau poderá apreciar composições musicais e textos originais, “com sonoridades e palavras influenciadas pelos quatro cantos da diáspora portuguesa”. A performance protagonizada pela dupla Sofia da Mar e Barqueiro de Oz estreou em Portugal no auditório da Sociedade Portuguesa de Autores no passado dia 13 de Fevereiro.

“A Vida em Poesia” é um encontro íntimo entre palavra e música, onde cada verso respira e cada nota acende memórias. Um espectáculo que abre janelas dentro de nós, guiando o público por sentimentos profundos, humor subtil e momentos de pura beleza. Entre piano, voz e silêncio, a poesia ganha corpo e a vida revela-se em gesto, ritmo e emoção. Uma celebração sensorial do que somos e do que ainda podemos sentir”, revelam os artistas, citados por um comunicado da FRC.

A entrada é livre.