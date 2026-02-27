Recital de Naamyam amanhã na Mansão de Lou Kau

O mestre Au Kuan Cheong será o protagonista do “Recital de Naamyam do Património Cultural 2026 – Especial Festival das Lanternas, apresentado este sábado à tarde pela Associação de Ópera Chinesa Au Kuan Cheong. O evento decorre na Mansão de Lou Kau, situada na Travessa da Sé, entre as 14h30 e as 17h.

O Naamyam cantonês, um tipo de canção narrativa chinesa que foi classificado como Património Cultural Imaterial pela UNESCO, ganha neste espectáculo todo o protagonismo, apresentando-se oito peças clássicas, interpretadas pelos alunos do mestre.

“Além de peças que exaltam a lealdade, o programa apresenta várias obras que exploram temas de afecto duradouro e obras humorísticas que capturam o espírito festivo”, destacando-se ainda a “preservação dinâmica e a vitalidade contínua da escola Naamyam”, aponta uma nota oficial sobre o evento.

A escolha da Mansão Lou Kau também não aconteceu por acaso, dado tratar-se de um local classificado como Património Mundial da UNESCO, “oferecendo-se [ao público] uma combinação perfeita de artes tradicionais e arquitectura histórica”.

Uma das peças apresentadas amanhã, e que inaugura a performance, é “Guan Yu escolta as suas cunhadas”, com as artistas Chan Sai Peng e Leong Kin Teng. Trata-se de uma história baseada “no Romance dos Três Reinos”, um “clássico épico histórico”.

“Depois de o senhor da guerra Liu Bei ser derrotado e separado da sua família, o seu irmão jurado Guan Yu rende-se temporariamente ao rival Cao Cao para proteger as esposas de Liu. Apesar do tratamento generoso de Cao Cao, a lealdade de Guan Yu nunca vacila. Ao saber do paradeiro de Liu Bei, ele escolta as suas cunhadas numa viagem perigosa, superando imensos obstáculos para reunir a família. Face ao caos, proteger os entes queridos continua a ser a forma mais pura de lealdade”, descreve-se na mesma nota.

Para fechar

O espectáculo encerra com a sétima apresentação, “Uma Família Feliz”, com o próprio Au Kuan Cheong e Wong Tsz Kuan, um “dueto alegre e bem-humorado que retrata as calorosas celebrações do Ano Novo Lunar de um casal”.

O público pode assistir “a brincadeiras sobre maquilhagem pesada até negociações divertidas sobre ‘Lai Si’ (envelopes vermelhos da sorte)”, capturando-se na peça “a intimidade da vida conjugal”.