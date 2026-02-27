Clube Militar | Pianista Rui Filipe dá hoje concerto

O Clube Militar de Macau acolhe hoje um concerto intimista integrado no programa “Jornadas Musicais CMM”. Trata-se de “Entre Sombras e Som”, com o pianista e compositor português Rui Filipe, que assina com o nome artístico de Barqueiro de Oz

Acontece hoje, no Clube Militar de Macau (CMM), um concerto que revela a magia do piano, ao mesmo tempo que celebra a quadra festiva do Ano Novo Chinês. Trata-se de “Entre Sombras e Som”, de Rui Filipe, pianista e compositor que também se assume como “Barqueiro de Oz”, o seu nome artístico.

Integrado no programa “Jornadas Musicais CMM”, este espectáculo começa às 19h e abre com um primeiro “Ciclo de Vida”, a que pertencem as composições “Ambiente Uterino”, “Habitar Inóspito”, “Fluxo da Vida”, “Ainda há Esperança” e “Passar do Tempo”. Depois, em “Utopia e Delírios”, é tempo de ouvir “Despertar do tempo”, “Mariana”, “Jogo…Karmen” e “Asa de Poleiro”.

O espectáculo encerra com um terceiro capítulo, intitulado “Além do Horizonte”, com as composições “Que no te Vayas Corpo”, “Pulsação”, “Dança da Sedução”, “Mares de Seda” e “Ascender of Time”.

Segundo uma nota do CMM, Rui Filipe “é um músico de destaque com uma carreira abrangente nas artes”, tendo já mais de 20 obras de teatro musical e dança com a sua assinatura, o que demonstra “versatilidade e inovação” ao piano.

Experiência na Eurovisão

Um dos trabalhos de mais destaque na carreira do pianista terá sido a direcção musical de Portugal no festival Eurovisão, entre os anos de 2001 e 2003, tendo inclusivamente trabalhado em diversos programas de televisão durante 12 anos, sempre na área da produção musical.

Rui Filipe trabalhou com músicos e cantores consagrados como Dulce Pontes, tendo fundado ainda os projectos “Rosa Negra” e “Xaile”, reconhecidas com os Prémios Carlos Paredes e BBC.

Com o seu trio “Caixa de Pandora”, o Barqueiro de Oz lançou ainda quatro álbuns de estúdio com editoras discográficas de renome como a Sony, Universal Music e Lemon Music. Não falta também uma parceria com Chinesa One Country.

Em 2019, Rui Filipe fundou o dueto “La Barca” em parceria com a cantora espanhola Mili Vizcaíno, com quem gravou dois álbuns. Em 2020, dirigiu o documentário “A Lusofonia no Mundo” para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Desde 2024 que é membro da Direcção da Sociedade Portuguesa de Autores, estando actualmente envolvido em diversos projectos de concertos. Alguns deles decorrem a solo, como é o caso de “É com Certeza uma Casa Portuguesa” e “As Danças do Barqueiro”. Porém, o pianista tem também colaborações com a poetisa Sofia do Mar, no projecto “A Vida em Poesia”, e com a bailarina de dança contemporânea Maria Barreto, no projeto ‘Uncaged – Concerto Dançante’.