Ano Novo Chinês | Esperadas 670 mil travessias diárias nas fronteiras

Macau espera 670 mil travessias diárias das suas fronteiras, e mais de seis milhões de entradas e saídas durante o período do Ano Novo Lunar, em que ocorre a maior migração anual do mundo, foi ontem anunciado.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) adiantou que entre 15 e 23 de Fevereiro “estima-se entre 6 e 6,21 milhões o total” de travessias das fronteiras, com o pico previsto a rondar as 780 mil pessoas no dia 19 de Fevereiro. “Macau tem muitas actividades a decorrer nesta altura, tomamos sempre medidas de controlo de fluxos [de pessoas] durante esta época”, anunciou Lei Tak Fai, chefe substituto do Departamento de Planeamento de Operações.

No domingo, Macau registou um novo máximo histórico de entradas e saídas nas fronteiras, quando faltavam dez dias para o Ano Novo Lunar, com cerca de 867 mil passagens. De acordo com os dados da PSP, a maior fronteira do território, nas Portas do Cerco, registou a passagem de quase 463 mil pessoas, o valor diário mais elevado dos últimos cinco anos, desde o início da pandemia de covid-19.

Na vizinha região chinesa de Hong Kong, a secretária para a Cultura, Desporto e Turismo, Rosanna Law Shuk-pui, previu no sábado passado que 1,43 milhões de pessoas da China continental deverão visitar a cidade durante os feriados do Ano Novo Lunar.