Ano Novo Chinês | Sessão de papéis votivos na Fundação Rui Cunha

A Fundação Rui Cunha (FRC) acolhe hoje a segunda sessão da iniciativa “Fai Chun – Oferta de Papéis Votivos”, a propósito da chegada do Ano Novo Chinês. Assim sendo, os interessados e curiosos podem passar pela galeria para receber os papéis votivos, que são mensagens de boa sorte em caligrafia chinesa, entre as 10h e as 16h. Os papéis são gratuitos, sendo um evento co-organizado pela Associação de Poesia dos Amigos do Jardim da Flora.

A FRC recebe 41 mestres da caligrafia e poetas que vão criar frases bem-afortunadas e dísticos de versos alusivos às celebrações do Novo Ano Lunar do Cavalo.

Fai Chun é uma decoração tradicional usada durante o Ano Novo Chinês, que marca a chegada da época primaveril. Em português poderá traduzir-se por Onda de Primavera. As pessoas colocam os Fai Chun nas portas para criar uma atmosfera alegre e festiva, já que as frases caligrafadas significam boa sorte e prosperidade.

Normalmente, os Fai Chun tradicionais são de cor vermelha, com caracteres pretos ou dourados inscritos a pincel, que visam proteger as casas com votos de bons auspícios para o ano que se segue. Hoje em dia, são mais frequentes as versões impressas e produzidas em larga escala. Podem ser quadrados ou rectangulares e pendurados na vertical ou na horizontal, geralmente aos pares. Não existem apenas na China, mas também na Coreia, Japão e Vietname.

2026 é o Ano do Cavalo de Fogo, que se inicia a 17 de Fevereiro de 2026 (primeiro dia do Novo Ano Chinês) e dura até 5 de Fevereiro de 2027. O Cavalo é o sétimo dos 12 signos do zodíaco chinês.