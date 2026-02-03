FRC | Impacto psicológico da Inteligência Artificial hoje em discussão

O professor Christian Montag, da Universidade de Macau, apresenta hoje na Fundação Rui Cunha uma sessão do ciclo Roda de Ideias, intitulada “O Impacto da Inteligência Artificial na Sociedade: Uma Perspectiva Psicológica”. Em discussão, estará a intersecção entre psicologia, neurociência e tecnologias digitais

Apesar de ainda não ser um diagnóstico clínico reconhecido, expressões como “psicose de chatbot”, ou “psicose de inteligência artificial” começaram a entrar no léxico da área da psicologia e psiquiatria. Vagas de paranoia e delírio provocadas pelo uso de ferramentas de inteligência artificial com implicações sérias na sociedade começaram a fazer manchetes e a originar discussões entre profissionais de saúde.

Uma dessas conversas está marcada para hoje, às 18h30, na Fundação Rui Cunha (FRC) numa sessão do ciclo Roda de Ideias, intitulada “O Impacto da Inteligência Artificial na Sociedade: Uma Perspectiva Psicológica”.

A palestra será conduzida pelo professor Christian Montag, do Centro de Ciências Cognitivas e Cerebrais (CCBS) da Universidade de Macau.

A partir do momento em que o ChatGPT foi lançado, as questões sobre a forma como a inteligência artificial poderia moldar o mundo começaram a multiplicar-se em vários ramos do saber.

“Estas discussões carecem frequentemente de critérios de avaliação quantificáveis, não indo além de opiniões entre os pessimistas e os optimistas da Inteligência Artificial. A realidade é muito mais complexa. Neste contexto, o sistema de referência IMPACT será apresentado como um guia para avaliar com maior precisão o impacto da Inteligência Artificial nas sociedades”, refere o académico, citado por um comunicado da FRC.

A sigla IMPACT refere-se à Interacção entre a Modalidade, a Pessoa, a Área, o País/Cultura e a Transparência. Christian Montag acrescenta que “todas variáveis devem ser consideradas para compreender como a Inteligência Artificial, uma tecnologia de uso geral comparável à electricidade, pode ser medida e calculada”.

Entre os melhores

Christian Montag juntou à Universidade de Macau em Abril de 2025 como director associado do Instituto de Inovação Colaborativa (ICI). O seu trabalho centra-se na intersecção entre a psicologia, a neurociência e as tecnologias digitais, incluindo o impacto da Inteligência Artificial no comportamento e a fenotipagem digital.

É formado em Psicologia pela Universidade de Giessen, na Alemanha (2006), e fez o doutoramento também em Psicologia pela Universidade de Bona, Alemanha (2009), onde fez a dissertação de habilitação “vénia legendi” (permissão para leccionar) em 2011.

No ano passado, Christian Montag foi nomeado para a prestigiada lista dos 2 por cento melhores cientistas do mundo. Este ranking, compilado pela Universidade de Stanford (Califórnia, EUA), avalia os cientistas com base em indicadores padronizados e amplamente reconhecidos.

Publicou mais de 400 publicações revistas por pares, o seu trabalho aborda questões urgentes, como as perturbações do uso da internet e a influência da IA na saúde mental.

Como é habitual nos eventos realizados na FRC, a sessão tem entrada livre e, desta feita, será conduzida em inglês.