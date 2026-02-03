Crime | Apanhado no aeroporto com mais de 4,5 quilos de heroína

A Polícia Judiciária deteve no sábado um homem do Interior da China no aeroporto de Macau suspeito de transportar mais de 4,5 quilogramas de heroína. Segundo as autoridades, a droga apreendida vale 6,38 milhões de patacas no mercado negro

No sábado passado, a Polícia Judiciária deteve um indivíduo do Interior da China, com 20 anos de idade, no Aeroporto Internacional de Macau por suspeitas de tráfico de droga. Segundo avançaram ontem as autoridades policiais, o homem trazia na bagagem dois sacos de plástico, com o exterior tingindo por óleo de chilis e café moído, uma táctica usada para ocultar cheiro de estupefacientes. No interior dos sacos estavam 4.559 gramas de heroína, que a Polícia Judiciária indica ter um valor no mercado negro de 6,38 milhões de patacas.

Comentando os materiais que manchavam os sacos onde era transportada a heroína, as autoridades indicaram que a utilização de substâncias com forte cheiro é usada para diluir o cheiro das drogas e escapar à detecção de cães farejadores de droga.

Com a investigação ainda em curso, a Polícia Judiciária referiu que a origem e o destino final da heroína ainda não foram apurados, mas que Macau seria um ponto de passagem. As autoridades ainda desconhecem o envolvimento de mais pessoas suspeitas.

Armadilha pronta

Segundo o relato das autoridades, citado pelo canal chinês da Rádio Macau, a Polícia Judiciária recebeu informações de que iria aterrar no aeroporto de Macau, vindo do estrangeiro, um passageiro suspeito de estar a traficar droga.

A operação que conduziu à detenção do jovem desempregado foi montada em conjunto com os Serviços de Alfândega e o Corpo de Polícia de Segurança Pública. O suspeito foi detido quando se preparava para recolher a mala no cinto de bagagem.

Durante a inspecção, os agentes policiais repararam que apesar de estar vazia, a mala apresentava um peso anormalmente excessivo. Como tal, cortaram o forro de tecido da bagagem, onde encontraram os sacos com estupefacientes.

As autoridades apuraram ainda que o suspeito terá sido recrutado por uma organização criminosa que se dedica ao tráfico de droga, e que terá confessado que receberia 5.000 renminbis após a entrega da heroína.

O indivíduo foi encaminhado para o Ministério para a continuação da investigação, suspeito da prática do crime de tráfico de drogas.

A Polícia Judiciária alertou ontem a população para a gravidade do crime de tráfico de drogas, que pode ser punido com pena de prisão até 15 anos, e para não aceitarem transportar encomendas com artigos de origem desconhecida para Macau.