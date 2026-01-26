Inflação | 2025 com valores mais baixos em quatro anos

Os dados oficiais mostram que a inflação se fez sentir sobretudo nos produtos alimentares e nas bebidas não alcoólicas. O custo das refeições adquiridas fora de casa subiu 1,54 por cento

Macau terminou 2025 com uma inflação anual de 0,33 por cento, o valor mais baixo dos últimos quatro anos, foi sexta-feira anunciado.

A subida do índice de preços no consumidor (IPC) no ano passado foi a menor desde 2021, de acordo com dados oficiais divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Em Junho de 2021, Macau viveu o último de 10 meses consecutivos de queda de preços – ou deflação – no pico da crise económica causada pela pandemia de covid-19.

A deflação reflecte debilidade no consumo doméstico e no investimento e é particularmente gravoso, já que uma queda no preço dos activos, por norma contraídos com recurso a crédito, gera um desequilíbrio entre o valor dos empréstimos e as garantias bancárias.

Os dados oficiais mostram que em 2025 a inflação se fez sentir sobretudo nos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (mais 0,62 por cento). O custo das refeições adquiridas fora de casa subiu 1,54 por cento.

Os gastos com rendas ou hipotecas de apartamentos subiram 0,84 por cento e 0,49 pro cento, respectivamente. Em 11 de Novembro, a Autoridade Monetária de Macau aprovou a terceira descida da taxa de juro este ano.

Em Abril de 2024, a Assembleia Legislativa do território acabou com vários impostos sobre a aquisição de habitações, para “aumentar a liquidez” no mercado imobiliário, defendeu na altura o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Com a recuperação no número de visitantes, a RAEM registou uma subida de 25,4 no preço da joalharia, ourivesaria e relógios, produtos populares entre os turistas da China continental.

Serviços mais baratos

Pelo contrário, os gastos com electricidade e telecomunicações caíram 3,16 por cento e 3,46 por cento, respectivamente, enquanto o preço dos bilhetes de avião decresceu 6,36 por cento.

A inflação desceu em Dezembro, fixando-se em 0,69 por cento, menos 0,03 pontos percentuais do que em Novembro, interrompendo quatro meses consecutivos de aceleração.

Na China continental, de longe o maior parceiro comercial de Macau, o IPC subiu 0,8 por cento em termos homólogos em Dezembro, registando o aumento mais elevado desde 2023, num sinal encorajador, apesar de persistirem pressões deflacionistas na segunda maior economia do mundo.

Esta foi a terceira subida consecutiva e estava em linha com as previsões de um grupo de economistas consultados pela agência de notícias financeiras Bloomberg.

A segunda maior economia mundial enfrenta há mais de dois anos pressões deflacionistas, com a fraca procura interna e o excesso de capacidade industrial a penalizarem os preços, enquanto a incerteza no comércio internacional dificulta o escoamento de produtos por parte dos fornecedores.

O índice de preços no produtor, que mede os preços à saída da fábrica, aprofundou em dezembro a tendência negativa dos últimos dois anos, com uma descida homóloga de 1,9 por cento.