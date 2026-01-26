Taipa | Clínica veterinária suspensa por suspeitas de irregularidades

Uma clínica veterinária foi encerrada pelas autoridades, depois de ter sido descoberto o fornecimento de medicamentos e vacinas não autorizadas e com origem desconhecida. A informação foi inicialmente divulgada pelo Canal Chinês da Rádio Macau, que não identificou a clínica.

A informação disponibilizada no portal do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) indica que a Clínica TaipaVet tem a licença suspensa, desde 23 de Janeiro, por um período de dois meses. Os motivos não são indicados, mas a data da suspensão coincide com a operação recente das autoridades.

Segundo o canal chinês da Rádio Macau, a operação foi conduzida pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) e pelo Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica (ISAF) e levou à apreensão de fármacos e vacinas que não possuíam autorização de importação por parte da entidade reguladora. As autoridades dizem também que foram detectados indícios de actividades ilegais nas instalações, levantando preocupações sobre riscos para a saúde e segurança públicas.

As suspeitas das irregularidades terão tido origem numa denúncia.

Como consequência, foi ordenada a suspensão imediata das operações do estabelecimento e instaurado um processo para acompanhamento do caso. As autoridades querem que a clínica clarifique a origem dos medicamentos e adoptem medidas para corrigir os procedimentos.