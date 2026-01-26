CCPPC | Sam Hou Fai recebe presidente do Partido Zhi Gong

O Chefe do Executivo recebeu no sábado, em Santa Sancha, o vice-presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) e presidente do Comité Central do Partido Zhi Gong da China, Jiang Zuojun.

O Gabinete de Comunicação Social não adiantou muitos detalhes sobre a reunião, apenas que foram trocadas “opiniões sobre temas de interesse comum”. Ainda assim, é referido que Sam Hou Fai “indicou que, desde o regresso de Macau à pátria, o desenvolvimento socioeconómico mantém-se estável, facto indissociável do forte apoio do Governo Central, das províncias e cidades do Interior da China, e dos partidos democráticos do País, incluindo o Partido Zhi Gong”.

O Partido Zhi Gong é um dos oito partidos políticos minoritários não oposicionistas do Governo Central, oficialmente denominados “partidos democráticos”, mas que operam sob a direcção do Partido Comunista Chinês.

Depois de repetir os vários princípios políticos que orientam a governação da RAEM, como “um país, dois sistemas”, “Macau governada pelas suas gentes” com alto grau de autonomia, “um centro, uma plataforma, uma base”, Sam Hou Fai apresentou o panorama actual do desenvolvimento da RAEM, na óptica do Governo. O Chefe do Executivo “indicou que o resultado do sector de turismo de Macau em 2025 foi brilhante, o número de visitantes alcançado foi de 40 milhões e o Executivo continuará a reforçar a imagem de Macau como um centro mundial de turismo e lazer”.

O governante garantiu que irá acelerar “o desenvolvimento da indústria cultural e desportiva, aproveitar as vantagens tradicionais da fusão da cultura oriental e da ocidental e promover, de forma diversificada, o desenvolvimento cultural e turístico de Macau”.