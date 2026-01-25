Na próxima semana, o CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo acolhe o lançamento oficial do “Guia dos Sinais de Néon de Macau”, de Filipa Simões. Depois de se debruçar sobre a arte urbana da cidade, a autora lança a primeira obra que documenta e celebra uma das características mais icónicas da paisagem de Macau

No próximo dia 29 de Janeiro, quinta-feira, será lançado oficialmente o “Guia dos Sinais de Néon de Macau”, da autoria de Filipa Simões. O livro, cuja publicação está a cargo do CURB – Centro de Arquitectura e Urbanismo, será apresentado às 18h30 na Plataforma Criativa – Ponte 9.

A sessão contará com a participação da autora e investigadora Filipa Simões, o coordenador do projecto e presidente do CURB Nuno Soares, e o responsável pela fotografia Wilson Kam.

O “Guia dos Sinais de Néon de Macau” é descrito pelo CURB como a primeira publicação totalmente dedicada à documentação e celebração de um dos mais apreciados elementos do imaginário estético do tecido urbano da cidade.

“Ao longo de gerações, os sinais de néon têm iluminado as ruas de Macau, moldando a paisagem nocturna e enraizando-se profundamente na memória colectiva da cidade. Muito além de meros efeitos visuais, tornaram-se símbolos culturais que representam orgulhosamente a identidade local e o seu quotidiano. Contam as histórias dos bairros, dos negócios, das gerações, de uma forma familiar, emocional e inconfundivelmente de Macau”, descreve o CURB em comunicado.

O guia tem uma base uma recolha fotográfica feita ao longo do ano passado, que captura retratos únicos da paisagem iluminada da península de Macau. Porém, o projecto vai além das imagens de ambientes nocturnos pintados a néon presentes no guia, incorporando um trabalho amplo de investigação e documentação focado na preservação das instalações de néon de Macau, muitas das quais estão a ser removidas ou perdidas devido à reabilitação urbana.

Do etéreo ao material

O guia, cuja publicação foi financiada pelo Fundo de Desenvolvimento da Cultura, materializa a vontade de garantir a sobrevivência do brilho das instalações de néon, além das ruas que costumavam iluminar, transformando a extensiva investigação e documentação visual da autora num registo tangível e de fácil acesso.

Filipa Simões é designer, professora e residente em Macau desde 2004. É licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e tirou o mestrado em Administração de Empresas na Universidade de São José, onde lecciona desde 2013 e supervisiona o curso de Licenciatura em Design da Faculdade de Artes e Humanidade.

A académica, que lançou em 2024 o “Guia para a Arte de Rua de Macau”, desenvolve o seu trabalho criativo em diferentes plataformas – como artista gráfica, directora criativa e professora.

É directora criativa e fundadora da WHYDESIGN e directora da PONTE 9 Creative Platform. Os seus trabalhos foram reconhecidos com vários prémios, publicados e expostos internacionalmente na Experimentadesign, Salone Satellite, HKSZ Biennale e na Bienal de Arquitectura de Veneza.

Segundo a biografia de Filipa Simões divulgada pelo CURB, a académica tem a cultura urbana e as actividades de rua em Macau como epicentro da sua investigação, através da exploração das expressões gráficas no domínio público que moldam a identidade, memória e vida quotidiana da cidade.