Domésticas | Atingido número mais elevado desde 2021

O número de empregados domésticos em Macau ultrapassou 28.500 no final de Novembro, o valor mais elevado desde Março de 2021. Segundo dados do Corpo de Polícia de Segurança Pública, divulgados pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), o território tinha 28.563 famílias com empregados domésticos, mais 161 do que no final de Outubro.

Desde o pico máximo de 31.044, atingido em Abril de 2020, no início da pandemia de covid-19, e até Fevereiro de 2023, Macau perdeu mais de oito mil empregados domésticos.

Desde então, em menos de três anos, o número de empregados domésticos subiu mais de 5.500, o correspondente a um aumento de 24 por cento. Recorde-se que os empregados domésticos voltaram a ser excluídos do salário mínimo, cujo valor aumentou em 2,9 por cento – 211,4 patacas, para 7.280 patacas desde o início do ano.