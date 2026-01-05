Coreia do Sul | Presidente em visita oficial à China

O Presidente da Coreia do Sul iniciou ontem uma visita oficial à China, numa altura em que Pequim procura reforçar os laços com Seul, após o aumento das tensões com o Japão devido a Taiwan. A deslocação de quatro dias é a primeira visita oficial de um chefe de Estado sul-coreano à China desde 2019, assim como a primeira visita de Lee Jae-myung à segunda maior economia do mundo desde que assumiu o cargo, em Junho.

A deslocação ocorre numa altura de tensão entre a China e o Japão, depois de a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, ter dito em Novembro que as forças armadas do país poderiam envolver-se se Pequim tomasse medidas contra Taiwan. No início de Dezembro, Lee afirmou que a Coreia do Sul não deveria tomar partido entre a China e o Japão.

Durante a visita, que acontece a convite de Xi Jinping, Lee irá reunir-se com o líder chinês, o segundo encontro entre os dois em apenas dois meses. Os líderes já se reuniram em novembro, à margem da cimeira de líderes da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), organizada em Gyeongju, na Coreia do Sul.

Na ocasião, trocaram piadas e Lee descreveu Xi como “surpreendentemente bom a fazer piadas”, considerando os diálogos “interessantes”, e expressou o desejo de visitar a China. Antes da viagem, Lee concedeu à emissora estatal chinesa CCTV a primeira entrevista na residência oficial da presidência, que foi transmitida na sexta-feira.

O líder sul-coreano disse esperava que as pessoas compreendessem que o Governo se preocupa com as relações com Pequim e assegurou que a Coreia do Sul respeita consistentemente a política de ‘Uma Só China’ em relação a Taiwan.

Na entrevista, Lee elogiou ainda Xi como um “vizinho verdadeiramente confiável”. O Presidente da Coreia do Sul reconheceu que mal-entendidos passados prejudicaram as relações bilaterais com Pequim. “Esta visita à China visa minimizar ou eliminar estes mal-entendidos ou contradições do passado”, disse, citado pela CCTV.