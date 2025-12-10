Tailândia e Camboja | Templos e fronteira cenário de combates

O conflito actual entre a Tailândia e o Camboja resulta de uma disputa histórica pela fronteira estabelecida há mais de um século, quando a França ocupava a então Indochina, e pela soberania de templos hindus.

Os exércitos dos dois países, que já registaram confrontos violentos em Julho, lutam desde domingo pelo controlo de áreas onde se situam edifícios religiosos do século XI, altura em que a região era controlada pelo Império Khmer (802-1431). A Tailândia disse que registou a morte de quatro soldados desde domingo, e o Camboja de oito civis.

Outrora ruínas esquecidas e cobertas pela vegetação, o domínio sobre os locais de culto reacendeu os sentimentos nacionalistas, segundo a agência de notícias espanhola EFE. O exército tailandês deu conta de confrontos na terça-feira em redor dos templos de Ta Kwai, também conhecido como Ta Krabei, e Ta Muen Thom.

Situam-se ambos perto da linha divisória entre a província tailandesa de Surin e a cambojana de Oddar Meanchey. De escasso valor estratégico militar, o domínio sobre estes centros religiosos tornou-se um assunto de elevado peso patriótico.

“Embora nenhum dos países deseje uma guerra em larga escala, ambos consideram que os templos em disputa e o território circundante são importantes para a história e identidade nacional”, disse o especialista em Sudeste Asiático Tom Pepinsky, da Universidade Cornell.

“A política interna em ambos os países exacerba estas tensões”, afirmou o cientista político norte-americano da universidade nova-iorquina, num comentário enviado à EFE.