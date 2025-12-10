Fitch prevê que crescimento económico de Macau desacelere para 4% em 2026

A agência de notação financeira Fitch previu que o crescimento da economia de Macau irá desacelerar para 4 por cento em 2026, porque as condições económicas mais fracas” irão “pesar cada vez mais sobre os turistas chineses”.

Num relatório divulgado ontem, a instituição disse acreditar que o Produto Interno Bruto (PIB) da região irá crescer 4,6 por cento, uma revisão em baixa da previsão de 6,9 por cento feita em Março. De acordo com dados oficiais, o PIB de Macau aumentou 8,8 por cento em 2024, sobretudo devido ao benefício económico das apostas feitas por visitantes nos casinos da cidade, que aumentou 21,8 por cento.

Nos primeiros 11 meses de 2025, o sector do jogo registou receitas de 226,5 mil milhões de patacas, mais 8,6 por cento do que no mesmo período do ano passado. A Fitch prevê que os casinos de Macau fechem o ano com as receitas a atingirem cerca de 88 por cento do nível registado em 2019, antes da crise económica causada pela pandemia de covid-19.

“Esperamos que o turismo de jogo continue a impulsionar o crescimento económico, embora a um ritmo mais lento, porque as condições económicas mais fracas da China continental pesarão cada vez mais sobre os turistas chineses”, alertou a agência. Ainda assim, a Fitch acredita que a cautela dos visitantes será “compensada em parte por políticas de vistos favoráveis, investimentos contínuos em sectores não relacionados com o jogo e melhorias nas infraestruturas turísticas”.

A instituição sublinhou que as Linhas de Ação Governativa de Macau para 2026, apresentadas em Novembro, destacaram a diversificação da economia e o “reforço da cooperação” para desenvolver a vizinha zona especial de Hengqin (ilha da Montanha). A Fitch diz que, graças aos impostos sobre os casinos, Macau continuará a ter um excedente orçamental em 2026 e sublinhou que a reserva financeira já chega para cobrir seis anos de despesas.

De acordo com dados oficiais, no final de Setembro a reserva tinha activos no valor de 658,7 mil milhões de patacas, o nível mais elevado desde há mais de quatro anos. Nos primeiros 10 meses de 2024, os impostos sobre os casinos de Macau representaram 83,3 por cento do total das receitas públicas.

Outras previsões

No mesmo relatório, a Fitch prevê que a economia da vizinha região semiautónoma de Hong Kong cresça 2,8 por cento em 2026, abaixo da previsão de 3,1 por cento para o actual ano, apesar da retoma nos serviços financeiros. A instituição prevê ainda que a economia da China continental cresça 4,1 por cento em 2026, uma desaceleração face aos 4,8 por cento estimados para este ano, devido à fraca procura interna e pressões deflacionárias.

Para Taiwan, a agência prevê um crescimento económico de 2,5 por cento em 2026, depois de uma forte expansão de 6,1 por cento este ano, impulsionada sobretudo pela elevada procura global por semicondutores usados em aplicações de inteligência artificial e novas tecnologias.