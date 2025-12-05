China | Yuan abaixo do esperado após atingir máximos face ao dólar

O banco central da China fixou ontem a sua taxa de câmbio de referência para o yuan abaixo do previsto pelos mercados, num sinal de que Pequim procura travar a recuperação da moeda face ao dólar.

De acordo com informações divulgadas pelo Banco Popular da China (BPC, banco central) no seu site oficial, a taxa de câmbio oficial para ontem foi fixada em 7,0733 yuans por dólar, 164 ‘pips’ (um centésimo de 1 por cento, medida utilizada em análises cambiais) abaixo das previsões mais difundidas entre investidores e analistas.

A decisão, sublinha a agência Bloomberg, representa a maior diferença entre as expectativas do mercado e a taxa finalmente fixada pelo BPC desde Fevereiro de 2022. A taxa de câmbio fixada pelo BPC é fundamental para a cotação da taxa “onshore” — negociada nos mercados nacionais — do yuan, uma vez que esta só pode desviar-se num intervalo máximo diário de 2 por cento, tanto quando se valoriza como quando se desvaloriza.

Face ao optimismo que se seguiu à trégua comercial entre a China e os Estados Unidos, seguida do anúncio da eventual visita do Presidente norte-americano, Donald Trump, ao país asiático no próximo ano, o yuan tem vindo a aproximar-se da barreira psicológica das 7 unidades por dólar, e o seu valor nos mercados está a caminho de atingir os registos mais elevados desde 2020.

Parte da valorização do yuan em relação ao dólar também se deve aos receios, refletidos na moeda norte-americana, em relação à política orçamental dos Estados Unidos, bem como às previsões de redução das taxas de juro por parte da Reserva Federal (Fed).

“O BPC tem vindo a dar prioridade à estabilidade cambial, pelo que não é surpreendente (…) que estejam a abrandar o ritmo das subidas. Não esperamos que o nível das 7 unidades [por dólar] seja posto à prova no resto do ano, mas provavelmente será ultrapassado em algum momento do próximo ano”, afirmou Lynn Song, economista-chefe do ING para a China, citado pela Bloomberg.