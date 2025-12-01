Sudeste asiático | Número de mortes devido a inundações subiu para 465

O número de mortos das inundações provocadas pelas recentes chuvas torrenciais na Indonésia e na Tailândia subiu para 465, enquanto continuam os trabalhos de resgate e recuperação, de acordo com o mais recente balanço.

Na Tailândia, as inundações em oito províncias do sul causaram 162 mortes, enquanto na Indonésia as províncias de Sumatra do Norte, Aceh e Sumatra Ocidental registaram um total de 303 mortos. A província tailandesa mais afectada é Songkhla, com 126 vítimas, informaram as autoridades locais.

As outras províncias com mortes registadas são Nakhon Si Thammarat (nove), Pattani (sete), Satun (cinco), Yala (cinco), Phatthalung (quatro), Narathiwat (quatro) e Trang (duas). As condições climáticas começaram a melhorar e espera-se que as autoridades possam drenar as águas restantes nos próximos dias.

Mais de 80 por cento do fornecimento de energia eléctrica foi restabelecido e foram habilitados pontos de recolha de detritos e transporte de veículos afetados. Na Indonésia, com um total de 303 mortos, Sumatra do Norte é a mais afectada, com 166 mortos e 143 desaparecidos, enquanto Aceh regista 47 mortos, 51 desaparecidos e oito feridos.

Em Sumatra Ocidental, há 90 mortos, 85 desaparecidos e 10 feridos, com os danos concentrados no distrito de Agam.

Os deslizamentos cortaram várias estradas principais, embora alguns locais mais críticos tenham sido desobstruídos e se espere que o acesso total seja restabelecido nos próximos dias.

As autoridades de ambos os países coordenaram a entrega de ajuda humanitária e a habilitação de abrigos temporários, enquanto as equipas de emergência continuam a avaliar os danos e a realojar as pessoas deslocadas.

Especialistas locais alertam que as alterações climáticas estão a intensificar os padrões de chuva e a força dos sistemas tropicais, aumentando a vulnerabilidade da região a inundações repentinas e desastres geológicos durante a estação das monções.