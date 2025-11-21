Timor-Leste | Presidente contra sede da ONU em Nova Iorque

Numa visita a Itália, onde recebeu um doutoramento ‘honoris causa’ em Ciências Política, o Nobel da paz defendeu a reforma urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e expressou a sua angústia e indignação pela situação que se vive em Gaza

O Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, afirmou quarta-feira, em Messina, Itália, que a sede das Nações Unidas não deve permanecer numa cidade de uma superpotência, como acontece com Nova Iorque, nos Estados Unidos.

“Ao longo das últimas décadas, aprendemos lições importantes”, afirmou Ramos-Horta, num discurso proferido na Universidade de Messina, em Itália, onde se encontra em visita de trabalho, salientando que uma delas é a de que a sede das Nações Unidas não deve permanecer na cidade de uma “superpotência ou de um membro permanente do Conselho de Segurança”, ou seja, Nova Iorque, nos Estados Unidos.

No discurso, proferido por ocasião da cerimónia de atribuição do título doutor ‘honoris causa’ em Ciências Políticas, o chefe de Estado destacou que outra lição aprendida é a necessidade urgente de reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas.

“Ampliar a sua composição para 31 Estados, eliminar a categoria de membros permanentes e substituir o veto por uma maioria qualificada de dois terços, a ser confirmada no mesmo dia pela Assembleia Geral”, disse o também prémio Nobel da Paz, explicando que as regiões asiática e africana estão sub-representadas e que o grupo ocidental está “excessivamente representado”.

Na sua intervenção, José Ramos-Horta propôs também que a escolha do secretário-geral da ONU seja feita com base em “candidaturas abertas a qualquer cidadão qualificado de um Estado-membro”.

“Com experiência internacional comprovada, fortes competências linguísticas, sensibilidade intercultural e responsabilidade demonstrada em liderança e governação. As candidaturas poderiam ser apresentadas por universidades, parlamentos ou governos, preferencialmente através de coligações inter-regionais”, disse.

Abismos morais

No seu discurso, o Presidente timorense abordou também a situação no Médio Oriente. “É impossível estar neste púlpito sem expressar a angústia e a indignação provocadas pelo sofrimento extremo do povo palestiniano. O que está a acontecer em Gaza e na Cisjordânia constitui um abismo moral e político no qual caímos. A cumplicidade silenciosa de parte da comunidade internacional, a retórica ambígua e a continuação da exportação de armas são incompatíveis com os valores que afirmamos defender”, declarou.

O chefe de Estado afirmou que admira o povo judeu, mas que aquela admiração não o pode impedir de ver “claramente a injustiça histórica infligida ao povo palestiniano desde 1984”.

“Expulsões em massa, expropriações, colonatos ilegais, detenções arbitrárias, tortura e assassinatos sistemáticos. Hoje, as consequências acumuladas de 80 anos de sofrimento tornaram-se insuportáveis, e as perdas humanas atingiram níveis que a nossa consciência não pode ignorar”, afirmou Ramos-Horta.

O chefe de Estado timorense recordou também uma conversa com o Papa Francisco durante a qual falou da sua frustração e desilusão com a comunidade internacional devido à indiferença e dualidade de critérios.

“Sua Santidade, com a serenidade que o caracteriza, respondeu simplesmente: mas devemos continuar a luta pela paz”, acrescentou.

No âmbito da sua visita, o Presidente timorense será recebido hoje, em audiência privada, pelo Papa Leão XIV, tendo depois um encontro com o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais da Santa Sé.