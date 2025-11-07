Filipinas | Sobe para 142 número de mortos após passagem de tufão

O número de mortos e desaparecidos provocados pela passagem do tufão Kalmaegi não pára de subir nas Filipinas. As rajadas de vento chegaram aos 180 km/h

Pelo menos 142 pessoas morreram e 127 estão desaparecidas na sequência da passagem do tufão Kalmaegi pelo centro das Filipinas, de acordo com dados oficiais compilados hoje pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O Departamento Nacional de Defesa Civil das Filipinas confirmou 114 mortes, além de 28 vítimas mortais registadas pelas autoridades da província de Cebu, no centro do país, referiu a AFP. O anterior balanço da protecção civil das Filipinas dava conta de 85 mortos e 75 desaparecidos.

Em Cebu, dezenas de pessoas ficaram presas nos telhados das habitações e pediram socorro enquanto a água subia rapidamente. O Governo provincial declarou o estado de calamidade para permitir a mobilização urgente de fundos de emergência. A província de Cebu, com 2,4 milhões de habitantes, ainda se recuperava de um sismo de magnitude 6,9 ocorrido em setembro, que causou 79 mortos.

A maioria das vítimas morreu afogada ou ao ser atingida por destroços, na sequência de inundações repentinas e aluimentos de terras causados pelo Kalmaegi, que também destruiu casas e arrastou veículos, disse na quarta-feira o responsável adjunto do Gabinete de Defesa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro.

Ventos mortíferos

Na passagem pelo centro das Filipinas, o Kalmaegi trouxe ventos de 130 quilómetros por hora (km/h) e rajadas de até 180 km/h. O exército indicou que seis militares morreram quando um helicóptero da Força Aérea se despenhou na província de Agusan del Sur, durante uma missão de ajuda humanitária.

Mais de 387 mil pessoas foram retiradas das zonas de risco e cerca de 3.500 passageiros ficaram retidos em quase uma centena de portos devido à proibição de navegação. As autoridades locais disseram que anos de exploração mineira e obras de drenagem deficientes agravaram o impacto das cheias.

Depois de atravessar o mar do Sul da China, a tempestade deverá atingir a costa do Vietname e causar chuva intensa no norte da Tailândia, indicaram os serviços meteorológicos da região. Todos os anos, cerca de 20 tempestades ou tufões atingem ou aproximam-se das Filipinas, sendo as regiões mais pobres do país geralmente as mais afetadas.

Estado de emergência

O Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declarou ontem o estado de emergência no país, após o tufão Kalmaegi ter feito pelo menos 142 mortos e 127 desaparecidos, no pior desastre a atingir o país este ano. A declaração de “estado de calamidade nacional” foi feita por Marcos, durante uma reunião com as autoridades de resposta a catástrofes, para avaliar as consequências do tufão. A decisão permite ao Governo das Filipinas libertar fundos de emergência mais rapidamente e evitar o açambarcamento de alimentos e a especulação de preços.