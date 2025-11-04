Seul | Lançado satélite de espionagem militar espacial

O último satélite, de um total de cinco que fazem parte do sistema Kill Chain, visa detectar qualquer ameaça vinda da Coreia do Norte

A Coreia do Sul lançou domingo o quinto e último satélite de uma rede de espionagem militar destinada a fortalecer capacidades independentes de vigilância sobre actividades da Coreia do Norte, confirmou o ministério sul-coreano da Defesa.

O satélite espião, equipado com um radar de abertura sintética (SAR), foi lançado a bordo de um foguetão Falcon 9 da empresa SpaceX às 01:09 horas na Florida, Estados Unidos (05:09 TMG), no âmbito da missão Bandwagon-4, a partir da Estação Espacial de Cabo Canaveral, naquele estado norte-americano.

A colocação em órbita bem-sucedida do satélite foi anunciada cerca de 20 minutos depois pelas autoridades sul-coreanas. “A operação conjunta de cinco satélites de reconhecimento permitirá uma detecção mais rápida e precisa das provocações da Coreia do Norte”, declarou o ministério sul-coreano em comunicado.

Seul completou assim a implementação da primeira rede de satélites espiões, cerca de dois anos após o lançamento, em 02 de Dezembro de 2023, do primeiro dos aparelhos, uma semana depois de Pyongyang ter anunciado ter colocado em órbita o seu próprio satélite espião, num contexto de escalada da tensão bilateral.

Assim que os cinco satélites estiverem em órbita, espera-se que o país possa monitorizar a Coreia do Norte a cada duas horas, reduzindo a dependência em relação a imagens de satélite norte-americanos.

Corrente mortal

A Coreia do Sul espera que os cinco satélites de reconhecimento sirvam como “olhos” destinados a apoiar o sistema de ataque preventivo Kill Chain, ao permitirem a detecção rápida ou sinais de alerta precoce de um eventual ataque nuclear ou com mísseis por parte da Coreia do Norte. Kill Chain é uma plataforma de detecção de possíveis ataques inimigos e de activação de ataques preventivos com mísseis terra-terra e mar-terra a partir de Seul, apresentada em 2022.

No âmbito desta campanha de vigilância espacial, Pyongyang lançou o seu primeiro satélite de espionagem militar, o Malligyong-1, em 21 de Novembro de 2023, e garantiu que lançaria mais três satélites espiões em 2024, mas não lançou nenhum outro desde que um foguetão que transportava um satélite explodiu após a descolagem em Maio do ano passado.