Visita de Felipe VI deve aprofundar cooperação com Espanha

O Governo chinês manifestou ontem esperança de que a próxima visita de Estado do rei de Espanha, Felipe VI, à China sirva para aprofundar a cooperação bilateral e reforçar a parceria estratégica entre os dois países. “Espanha é uma potência importante da União Europeia e um parceiro estratégico fundamental da China na Europa”, afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, em conferência de imprensa.

Segundo Mao, as relações entre a China e Espanha “têm mantido um elevado nível de desenvolvimento nos últimos anos” e a deslocação do monarca, prevista para entre 11 e 13 de Novembro, constitui agora “uma oportunidade para consolidar a amizade tradicional, expandir a cooperação mutuamente vantajosa, reforçar os intercâmbios entre os povos, melhorar a coordenação multilateral e impulsionar a parceria estratégica integral” entre os dois países.

A porta-voz acrescentou que Pequim espera que a visita “beneficie os povos de ambos os países” e contribua para “trazer maior estabilidade e dinamismo ao actual panorama internacional, marcado por turbulências”.

Agenda preenchida

Felipe VI e a rainha Letizia vão viajar acompanhados pelos ministros espanhóis dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, e da Economia, Carlos Cuerpo. A visita assinala o encerramento das comemorações do 20.º aniversário da Parceria Estratégica Integral entre China e Espanha, marco que, segundo o Governo espanhol, visa reforçar os “profundos” laços entre os dois países.

Os reis serão recebidos oficialmente pelo Presidente chinês, Xi Jinping, e pela primeira-dama, com uma cerimónia de boas-vindas marcada para quarta-feira, dia 12, em Pequim.

Felipe VI deverá também reunir-se com o primeiro-ministro, Li Qiang, e com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji. A agenda da visita inclui ainda encontros empresariais e culturais, primeiro na cidade de Chengdu, no sudoeste da China, e depois na capital.

Esta será a primeira visita de Estado dos reis de Espanha à China desde a deslocação de Xi Jinping a Madrid, em Novembro de 2018. O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, esteve na China em Abril passado, onde se reuniu com Xi.

Nessa ocasião, Sánchez descreveu o país asiático como um “parceiro imprescindível para enfrentar os desafios globais” e defendeu o aprofundamento das relações bilaterais e entre Europa e China. A diplomacia chinesa considerou então a visita “um sucesso” e sublinhou a “determinação de ambas as partes em fortalecer os vínculos”.