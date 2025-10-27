Mais de mil pessoas fogem de Myanmar para a Tailândia após rusga anti-cibercrime

Mais de mil pessoas, maioritariamente chineses, fugiram de Myanmar para a Tailândia desde quarta-feira, após rusgas do exército birmanês num dos maiores centros de esquemas de burla ‘online’ do país, anunciaram sexta-feira autoridades provinciais tailandeses.

A administração provincial de Tak (noroeste) disse num comunicado que 1.049 pessoas atravessaram a fronteira com Myanmar para chegar a Mae Sot entre quarta-feira e a manhã de quinta-feira, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP). A maioria eram homens chineses, especificou o gabinete de imigração da Tailândia.

A administração provincial de Tak disse que entre as pessoas que fugiram estão também indianos, paquistaneses, vietnamitas, birmaneses, tailandeses e cidadãos de uma dúzia de outros países. A junta militar no poder na antiga Birmânia anunciou na segunda-feira a realização de uma rusga no complexo KK Park, situado do outro lado da fronteira tailandesa.

Cerca de 40 pessoas que deixaram este complexo, incluindo cidadãos de Taiwan e de vários países africanos, usaram pequenas embarcações para atravessar o rio Moei e chegar sexta-feira à Tailândia, disseram responsáveis locais à AFP. Agentes de segurança tailandeses, colocados do outro lado do rio, revistaram as bagagens enquanto as pessoas controladas entregavam os telemóveis e subiam para camiões, de acordo com um vídeo da agência noticiosa francesa.

Imagens difundidas na quinta-feira pelo canal público tailandês PBS mostravam pessoas a usar caixas de esferovite para atravessar o rio a nado e chegar à Tailândia.

O trigo e o joio

Redes de burla ‘online’, sentimentais ou comerciais, prosperaram em Myanmar ao longo da fronteira pouco vigiada com a Tailândia com a guerra civil desencadeada pelo golpe militar que derrubou o governo birmanês em Fevereiro de 2021. A maioria dos complexos está sob o controlo de grupos criminosos chineses, em conluio com milícias birmanesas.

Segundo especialistas, a junta no poder em Myanmar faz “vista grossa” às redes nas mãos dos aliados milicianos que, em troca, controlam as regiões fronteiriças em nome dos militares. A imprensa estatal birmanesa noticiou sexta-feira que as autoridades detiveram recentemente “118 cidadãos estrangeiros de 14 países que entraram ilegalmente em Myanmar e estavam envolvidos em jogos de azar ‘online’ e burlas” na zona de KK Park.

A junta birmanesa disse na segunda-feira que apreendeu 30 receptores de internet Starlink. Dois dias depois, a Space X, de Elon Musk, anunciou que tinha desactivado mais de 2.500 receptores Starlink utilizados pelos centros de cibercrime na região.

O vice-governador da província de Tak, Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, disse na quinta-feira que os recém-chegados seriam controlados para determinar se eram vítimas de tráfico de seres humanos. Caso contrário, poderiam ser processados por atravessarem a fronteira ilegalmente.

A China, aliada militar de Myanmar, tem pressionado as autoridades birmanesas para acabar com as redes de burlas ‘online’ por estar descontente com o número de chineses que participam na sua exploração ou que são vítimas, segundo a AFP. A indústria de esquemas de burla ‘online’ no Sudeste Asiático gera lucros de cerca de 37 mil milhões de dólares por ano, segundo estimativas feitas em 2023 pela ONU.