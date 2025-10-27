Influencers | Arranca hoje a “CreatorWeek Macao 2025”

Decorre, entre hoje e amanhã, o primeiro evento em Macau dedicado ao mundo dos influencers, intitulado “CreatorWeek Macao 2025”. Trata-se de um evento promovido pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) que inclui a “Conferência CreatorWeek”, que acontece hoje no Grand Lisboa Palace. Amanhã, tem lugar a “Academia CreatorWeek”, no mesmo empreendimento turístico.

Segundo uma nota da DST, estes dois eventos “visam criar uma plataforma para criadores de conteúdos, empresas e grupos locais de produção de novos meios de comunicação e líderes das redes sociais”, esperando-se que essa plataforma “proporcione valor comercial”.

Espera-se que um evento inteiramente dedicado à actividade de “influencer” possa olhar a “singularidade” de Macau e “contribuir para promover o desenvolvimento, no estrangeiro, de criadores do interior da China”, além de ajudar também “criadores internacionais a entrar na China para conhecerem a cultura chinesa”. A DST espera ainda que esta semana possa “elevar a imagem de Macau como uma cidade turística ‘célebre na Internet’, promovendo-se o desenvolvimento da economia de criadores de conteúdos”.

A “Conferência CreatorWeek” decorre entre as 10h e as 18h e visa debater “a integração cultural das redes sociais chinesas e ocidentais e as tendências das plataformas”, sem esquecer “a situação actual e o futuro da economia dos criadores”. O evento conta com dezenas de oradores, onde se inclui, por exemplo, Ben Wong, director de operações de marketing da Google na China.

Por sua vez, a “Academia CreatorWeek” decorre entre as 14h e as 17h e “conta com a participação de talentos do sector e líderes das plataformas principais”, discutindo-se temas como “Da Voz Local à Influência Global”, “Agentes, MCNs e Criadores: Construir Carreiras Sustentáveis” ou “Criar uma Comunidade com o Snapchat”, entre tantos outros.