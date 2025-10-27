Edição que celebra os 15 anos do Oktoberfest Macau já arrancou

Começou na sexta-feira mais uma edição do Oktoberfest Macau, que até ao dia 2 de Novembro acontece no MGM Cotai. Segundo um comunicado da operadora de jogo, trata-se de uma edição que faz “um brinde aos 15 anos” do evento que tem trazido ao território “o sabor e o espírito autênticos do icónico festival de cerveja alemã”. O Oktoberfest Macau recebeu, ao longo de 15 anos, mais de 190 mil participantes.

Na sexta-feira, na cerimónia de abertura, Kenneth Feng, presidente e director-executivo da MGM China, disse que esta festa “não é apenas uma celebração, mas também uma conexão”.

“É esse sentimento de união que tem sustentado o espírito do festival nos últimos quinze anos, tornando-o uma celebração anual que todos aguardam ansiosamente, repleta de risos e memórias. Este ano, o festival receberá o seu convidado número 200.000, um verdadeiro marco que reflecte o compromisso de longa data da MGM com o desenvolvimento de produtos culturais e turísticos para Macau”, acrescentou.

Música e salsichas

Quem for ao Oktoberfest pode ter a certeza que encontra a típica cerveja alemã e as salsichas que fazem as delícias da festa, sendo que este ano se dá o regresso da Högl Fun Band, directamente de Munique. Este grupo promete “subir ao palco com animadas melodias bávaras, conduzindo o público em coro com a canção que é tema original do festival”, a música “Nei Hou, Macau!”.

A fim de celebrar os 15 anos de existência, a MGM criou para esta edição uma “cabine fotográfica especial”, para que os participantes possam tirar fotografias temáticas sobre o Oktoberfest, além de que também se estreia o “Prémio de Melhor Traje”. Aqui, o público é convidado “a vestir-se com trajes temáticos e a abraçar totalmente o espírito do Oktoberfest”. O espaço oferece ainda actividades pensadas para as crianças.

A festa acontece até ao dia 2 de Novembro, das 18h à meia-noite, no primeiro terraço do MGM Cotai, sendo necessário adquirir bilhetes para o evento.