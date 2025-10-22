Álcool e Tabaco | Mais de quatro mil infracções até Setembro

Entre Janeiro e Setembro os Serviços de Saúde (SS) detectaram 4.054 infracções à Lei de Controlo do Tabagismo e à Lei de Controlo do Consumo de Álcool. A informação foi divulgada na tarde de ontem, através de um comunicado do organismo liderado por Alvis Lo Iek Long.

Em relação às infracções relacionadas com o tabaco, foram detectados 3.744 casos de pessoas a fumar em locais proibidos, 196 casos de transporte de cigarros electrónicos na passagem das fronteiras, e 103 casos suspeitos de outras infracções, que incluem situações de falta de dísticos de proibição de fumar ou a falta de sinais a dísticos a alertar para a proibição da venda de produtos de tabaco a menores de 18 anos.

Em relação aos principais locais das infracções, 842 casos (22,5 por cento) aconteceram em casinos, 552 casos (14,7 por cento) em restaurantes, e 319 casos (8,5 por cento) em parques/jardins e zonas de lazer.

No que diz respeito ao controlo do consumo de álcool, entre Janeiro e Setembro foram registados 11 casos suspeitos de violação da lei, com três casos relacionados com venda de bebidas a menores. Os restantes oito casos deveram-se a motivos diversos, como a falta de dísticos com os avisos sobre a proibição de venda ou de disponibilização de bebidas alcoólicas a menores, a falta de sinalização clara sobre os locais reservados à venda de bebidas alcoólicas ou a falta de advertência em chinês, português e inglês. Os SS mostraram-se ainda preocupados com um caso de um menor que conseguiu comprar álcool, através de um adulto.