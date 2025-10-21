Investigada perda de controlo de Boeing 747-481 de carga em Hong Kong

As autoridades de Hong Kong estão a investigar as causas de um acidente ocorrido ontem no aeroporto internacional, quando um Boeing 747 de carga proveniente do Dubai saiu da pista e caiu parcialmente ao mar, causando dois mortos.

Segundo Man Ka-chai, chefe de investigação da Autoridade de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIA), o voo EK9788 da Emirates SkyCargo, operado pela turca Air ACT Cargo, foi autorizado a aterrar normalmente, mas não emitiu qualquer sinal de emergência antes de perder o controlo e atravessar o gradeamento até ao mar.

O avião, proveniente do aeroporto Al Maktoum (DWC), tocou a pista norte (07L/25R) por volta das 03:50 locais, onde embateu num veículo de patrulha com dois trabalhadores antes de se despenhar. Ambos foram socorridos minutos depois, mas um morreu no local e o outro no Hospital North Lantau. Os quatro tripulantes do cargueiro saíram ilesos e foram retirados através do escorrega de emergência.

À procura de respostas

O director de operações da Autoridade Aeroportuária, Steven Yiu, assegurou que o veículo “se encontrava na zona de patrulha autorizada” e que as condições meteorológicas e da pista eram “óptimas” no momento do sinistro. Segundo Yiu, as duas vítimas tinham mais de uma década de experiência em operações aeroportuárias.

Dados do portal Flightradar24 indicam que o avião se deslocava a cerca de 167 quilómetros por hora quando se desviou para o quebra-mar e a 91 quilómetros por hora no momento do impacto com o mar, que destruiu a parte frontal do aparelho. A AAIA abriu uma investigação para determinar se o acidente resultou de falha técnica, erro humano ou factor operacional imprevisto. A polícia também não exclui uma eventual investigação penal.

A pista norte permanecerá temporariamente encerrada, com as operações concentradas nas pistas central e sul. O Departamento de Aviação Civil e a Secretaria dos Transportes e Logística expressaram condolências pela morte dos trabalhadores, sublinhando que “a segurança aérea é uma prioridade do Governo”.

O incidente é semelhante ao acidente do voo CA605 da China Airlines, em Novembro de 1993, quando um Boeing 747-400 saiu da pista do antigo aeroporto de Kai Tak durante um pouso com vento cruzado e chuva intensa, terminando com o nariz submerso na baía de Vitória, sem vítimas.