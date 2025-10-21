Diplomacia | China celebra cessar-fogo e pede que Islamabade e Cabul dialoguem

A China saudou ontem o cessar-fogo alcançado entre Afeganistão e Paquistão, após vários dias de confrontos fronteiriços, e pediu que ambos resolvam as suas diferenças “através do diálogo”.

“O Afeganistão e o Paquistão são vizinhos amigos da China, que não se pode separar deles”, afirmou o porta-voz da diplomacia chinesa Guo Jiakun, numa conferência de imprensa em Pequim. Guo expressou esperança de que a trégua seja “duradoura” e que se mantenham “em conjunto a paz e a estabilidade em ambos os países e na região”.

“A China está disposta a trabalhar com a comunidade internacional para continuar a desempenhar um papel construtivo na melhoria e desenvolvimento das relações entre o Paquistão e o Afeganistão”, acrescentou. Os dois países puseram fim no domingo a uma semana de combates e trocas de acusações na fronteira comum, marcada por ataques aéreos e confrontos armados que causaram dezenas de mortos e elevaram o risco de uma nova crise regional.

A escalada teve início a 9 de Outubro, quando o Paquistão lançou um alegado ataque com veículos aéreos não tripulados (“drones”) em Cabul contra o líder do grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), Mufti Noor Wali Mehsud. Islamabade não confirmou a operação. O episódio espoletou dias de bombardeamentos e trocas de tiros ao longo da linha Durand, uma fronteira de 2.600 quilómetros entre os dois países.

Perante a escalada, o Qatar e a Turquia mediaram uma ronda de contactos diplomáticos em Doha, com a participação de delegações de ambos os lados, que no domingo resultou num acordo para cessar imediatamente as hostilidades.

O entendimento, firmado após 12 horas de negociações conduzidas pelos ministros da Defesa afegão e paquistanês, prevê ainda um novo encontro a 25 de outubro, em Istambul. No centro do conflito está a acusação – rejeitada pelas autoridades talibãs – de que Cabul oferece refúgio ao TTP, um grupo insurgente que pretende derrubar o Estado paquistanês.