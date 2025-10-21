OMC | Pequim substitui embaixador

O Presidente chinês, Xi Jinping, destituiu Li Chenggang do cargo de representante permanente da China na Organização Mundial do Comércio (OMC), informou ontem a agência noticiosa oficial Xinhua.

O anúncio faz parte de uma série de mudanças diplomáticas aprovadas pelo chefe de Estado, e não apresenta motivos para as mudanças. A Xinhua também não menciona se Li manterá outras responsabilidades no Ministério do Comércio, onde exerce as funções de vice-ministro e representante para as negociações internacionais.

Li foi uma das principais figuras nas negociações entre Pequim e Washington, no âmbito da guerra comercial, liderando as delegações chinesas nas rondas realizadas este ano em Genebra, Londres, Estocolmo e Madrid. Participou ainda no acordo preliminar sobre a rede social TikTok alcançado no mês passado.

A saída de Li do cargo na OMC é conhecida numa semana crucial para as relações bilaterais: o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng têm previsto reunir-se nos próximos dias na Malásia para retomar o diálogo, após semanas de tensão devido às tarifas e restrições tecnológicas.

No final de Agosto, Li também protagonizou um episódio de atrito com Washington depois de Bessent classificar a sua visita à capital norte-americana como “improvisada”. Pequim defendeu então que a viagem se enquadrava na aplicação dos consensos alcançados entre Xi Jinping e o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, acusando os Estados Unidos de “distorcer os factos”.

O Governo chinês não esclareceu se a mudança na OMC afectará o papel de Li nas negociações com os EUA, embora a demissão ocorra num momento especialmente delicado para a política comercial do país.