UPM | Creative Macau acolhe mostra com trabalhos dos alunos

A Creative Macau acolhe uma nova exposição composta por obras de arte dos alunos da Universidade Politécnica de Macau. Trata-se de “Prototype” – Exposição de Trabalhos dos Alunos do Curso de Licenciatura em Artes Mediáticas da Universidade Politécnica de Macau (UPM) 2025″, e pode ser vista até ao dia 8 de Novembro, com entrada gratuita.

A exposição apresenta mais de 30 obras de arte de cerca de 20 alunos que frequentam o programa de licenciatura na UPM, podendo o público ver “uma selecção com curadoria de trabalhos notáveis dos alunos do primeiro ao terceiro ano” do referido curso, explica uma nota da Creative Macau.

Poder-se-á ver uma “diversidade dos trabalhos, que vão desde experiências digitais interactivas a criações físicas, reflectindo a ênfase equilibrada do programa tanto nos fundamentos teóricos como na aplicação prática”. Assim, “através de trabalhos práticos em vários cursos, os alunos adquiriram proficiência numa ampla gama de ferramentas de design e técnicas de produção, transformando ideias abstratas em obras totalmente concretizadas”.

“Marco importante”

A Creative Macau descreve ainda que esta mostra, e a oportunidade que os estudantes têm de mostrar o resultado do seu trabalho, “constitui um marco importante na sua jornada académica”. “Ao partilhar estas criações com o público, esperamos estimular um diálogo e um intercâmbio mais amplos sobre artes mediáticas, tecnologias emergentes e o futuro cultural que elas continuam a moldar”, é ainda referido.

A Creative Macau – Centro de Indústrias Criativas nasceu em 2003 e tem sido gerido pelo Instituto de Estudos Europeus de Macau. Em todos estes anos a Creative Macau tem apoiado projectos e trabalhos artísticos em 12 áreas das indústrias criativas, incluindo publicidade, arquitectura, design, moda ou artesanato. “O seu objectivo é ajudar estas indústrias a atingir o seu pleno potencial económico, acrescentando valor e promovendo o reconhecimento na sociedade”, é ainda descrito.

No caso da licenciatura em Artes Mediáticas da UPM, o objectivo é “formar profissionais de artes mediáticas de alta qualidade através de um currículo que enfatiza a aprendizagem multidisciplinar nas áreas das artes, do design e da tecnologia”. Pretende-se aqui que os “alunos desenvolvam competências de comunicação, visão internacional, compreensão intercultural e pensamento inovador, ao mesmo tempo que adquirem conhecimentos e competências em artes mediáticas nas áreas da interação em jogos, arte tecnológica e narrativa em vídeo”.