Coreia do Norte | ONG pede à China que ponha fim às deportações forçadas

A organização não governamental (ONG) Human Rights Watch instou a China a pôr fim às deportações à força de norte-coreanos para o seu país, face ao “grave risco de perseguição e maus-tratos”. Num comunicado divulgado na quarta-feira, a ONG estimou que a China tenha deportado 406 pessoas para a Coreia do Norte desde o início 2024, apesar de as autoridades chinesas terem conhecimento das “condições opressivas” em que vivem os norte-coreanos.

Esta informação baseia-se em “Stephen Kim, pseudónimo de uma pessoa com amplos contactos na Coreia do Norte e na China”, cuja informação a Human Rights Watch “há muito considera fidedigna”, embora aponte a falta de dados oficiais disponíveis. “As autoridades chinesas estão a devolver centenas de norte-coreanos a um lugar onde sabem que aqueles que regressarem serão severamente perseguidos”, disse a chefe de investigação da Human Rights Watch na Coreia do Sul, citada na nota.

Lina Yoon instou Pequim a “permitir imediatamente que a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) tenha acesso a todas as pessoas em risco de regresso forçado à Coreia do Norte”, bem como a “interromper o repatriamento forçado de norte-coreanos”.