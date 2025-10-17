China | Descoberta grande jazida com mais de 40 toneladas de ouro

A província chinesa de Gansu anunciou a descoberta de um novo jazigo de ouro de grandes dimensões na zona de Qianhongquan-Heishanbeitan, no município de Yumen, com reservas estimadas em mais de 40 toneladas, informou ontem a televisão estatal CCTV.

Segundo o Departamento de Recursos Naturais provincial, a descoberta equivale, em volume, a duas grandes minas de ouro e soma-se aos depósitos já identificados no cinturão de Beishan, um dos principais polos auríferos da região.

Gansu ocupa o segundo lugar na China em volume de reservas de ouro. Nos últimos anos, o Governo local intensificou as prospecções no âmbito do plano nacional de exploração geológica, com maior concentração de investimentos no norte da província. O projecto de prospecção em Qianhongquan recebeu um investimento total de 76,28 milhões de yuan e permitiu concluir 30.000 metros cúbicos de escavações e mais de 35.000 metros de perfurações, segundo a CCTV.

Os trabalhos resultaram na identificação de uma nova faixa mineralizada com cerca de 14 quilómetros de comprimento e entre 10 e 100 metros de largura, com reservas superiores a 40 toneladas de ouro. A descoberta em Gansu ocorre num contexto de forte valorização do ouro, cujo preço ultrapassou recentemente os 4.000 dólares por onça, atingindo um novo máximo histórico.

O metal precioso acumula uma subida superior a 50 por cento desde o início do ano, impulsionado pela fraqueza do dólar, pelas tensões geopolíticas e pelas compras de bancos centrais – sobretudo de economias emergentes – que procuram diversificar as suas reservas. Nos últimos anos, o crescimento da classe média chinesa e a procura por lingotes como forma de protecção contra a volatilidade macroeconómica global também contribuíram para o aumento da procura interna pelo metal precioso.