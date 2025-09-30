PCC | Quarto plenário do Comité Central marcado para fim de Outubro

O Partido Comunista Chinês (PCC) vai realizar entre 20 e 23 de Outubro, em Pequim, o 4.º plenário do Comité Central, visando traçar a orientação do país para os próximos cinco anos, anunciou ontem a imprensa oficial chinesa.

Segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, os principais dirigentes do partido vão discutir o 15º plano quinquenal (2026–2030), que definirá metas estratégicas para o desenvolvimento económico, social e tecnológico da China num contexto de crescentes desafios internos e externos.

O encontro ocorre num momento em que o país enfrenta uma conjuntura marcada por pressões comerciais dos Estados Unidos, abrandamento económico, fraca procura interna e taxas de natalidade persistentemente baixas.

Em Abril passado, o Presidente chinês, Xi Jinping, já tinha adiantado que o próximo plano deverá “concentrar-se no objectivo de realizar a modernização socialista, com vista à construção de um grande país e à promoção da regeneração nacional”.

A taxa de desemprego jovem atingiu 21 por cento em Agosto – o valor mais alto desde que as autoridades retomaram a publicação deste indicador com nova metodologia no ano passado. A produção industrial e as vendas a retalho também registaram no último mês o crescimento mais lento em cerca de um ano, segundo dados oficiais.

O plenário deverá ainda consolidar as prioridades delineadas pelo PCC durante o Congresso de 2022, que reforçou o poder de Xi Jinping e reafirmou a meta de tornar a China num país socialista moderno até 2049, centenário da fundação da República Popular.