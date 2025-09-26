Filipinas elevam alerta devido à tempestade tropical Bualoi após super tufão

As Filipinas elevaram ontem o nível de alerta devido aos fortes ventos e chuvas provocados pela tempestade tropical Bualoi, que poderá transformar-se em tufão antes de atingir hoje a costa norte do arquipélago.

Partes da ilha de Luzon, no norte, e da região central das Visayas foram colocadas no segundo nível de alerta, de um total de cinco, perante a aproximação de um ciclone com rajadas de vento que atingiam ontem 135 quilómetros por hora e que se encontra a 365 quilómetros a leste do país, segundo a agência meteorológica nacional (PAGASA).

Conhecido localmente como Opong, o sistema “continuará a intensificar-se enquanto permanecer sobre o mar das Filipinas e poderá alcançar a categoria de tufão antes de tocar terra na região de Bicol”, alertou ontem a PAGASA. O organismo prevê que o ciclone atinja o sul de Luzon hoje entre a manhã e a tarde, atravessando depois o interior do país e afectando Manila, antes de seguir em direcção ao sul da China.

Tudo parado

O Palácio presidencial ordenou ontem a suspensão do trabalho em repartições públicas e das aulas presenciais em várias províncias, incluindo Sorsogon e Masbate, devido aos efeitos da tempestade. A chegada de Bualoi ocorre escassos dias depois de o super tufão Ragasa ter atingido o norte das Filipinas, na segunda-feira, causando, pelo menos, dez mortos, 17 feridos e milhares de deslocados.

Fenómenos como este são recorrentes no sudeste asiático, onde as águas quentes do Pacífico alimentam a formação de ciclones. As Filipinas são atingidas todos os anos por cerca de duas dezenas de tempestades tropicais, sobretudo entre Junho e Dezembro, durante a estação das chuvas.

O arquipélago vive ainda uma onda de indignação devido a alegados casos de corrupção em projectos milionários de controlo de inundações, concebidos para proteger a população dos efeitos de tufões e cheias e oficialmente concluídos, mas que, na prática, não existem ou apresentam baixa qualidade.