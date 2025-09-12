Tailândia | Funcionário de zoo morto por leões diante de visitantes

China / ÁsiaTailândia | Funcionário de zoo morto por leões diante de visitantes Hoje Macau - 12 Set 202512 Set 2025 Um funcionário de um jardim zoológico em Banguecoque foi morto na quarta-feira por vários leões em frente a dezenas de visitantes, disseram ontem as autoridades tailandesas. O incidente ocorreu no Bangkok Safari World, o maior jardim zoológico privado do país, localizado no distrito de Khan Na Yao, no sul da capital tailandesa. A polícia já está a investigar o caso. O coronel Niruchpol Yothamat, superintendente da esquadra de polícia local, explicou à imprensa que a vítima, de 58 anos, trabalhava no jardim zoológico há quase três décadas, onde desempenhava as funções de supervisor da área de animais selvagens. “Os leões foram trancados nas suas jaulas depois do incidente”, disse o superintendente da polícia. Um funcionário do zoológico garantiu à imprensa, na mesma conferência de imprensa, que nunca tinha sido registado um incidente fatal no local e que cinco leões, de um total de 32 que estão no zoológico, estavam no local onde ocorreu o ataque. Os visitantes do safari disseram que foram acionadas buzinas para dissuadir os animais, mas os leões não reagiram. Jason Baker, vice-presidente da organização não-governamental (ONG) Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (PETA), lamentou a morte do responsável e considerou que este incidente, que não considera isolado, “deve servir de alerta”. “É tempo de pararmos de tratá-los como animais de exposição e considerá-los como seres que merecem liberdade e respeito. Os jardins zoológicos confinam animais selvagens em condições não naturais, suprimindo os seus instintos”, disse em comunicado. A ONG defende que o Bangkok Safari World deveria levar os leões para um santuário.