GP | FIA dá a conhecer 10 equipas da Taça do Mundo FR

Na noite de quarta-feira, a Federação Internacional do Automóvel (FIA), em parceria com a Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau, publicou a lista oficial de equipas inscritas para a edição deste ano do Grande Prémio de Macau – Taça do Mundo FR da FIA.

Apesar de não terem sido divulgados os nomes dos pilotos de Fórmula Regional (FR) que visitarão Macau em Novembro, segundo o comunicado oficial da organização, com sede em Paris, este “pelotão cuidadosamente selecionado de dez equipas verdadeiramente internacionais irá reunir os melhores talentos regionais de todo o mundo para disputar esta prestigiada prova única no icónico Circuito da Guia”.

A edição deste ano dá as boas-vindas a duas novas equipas de peso no evento: a italiana Trident Motorsport, que chega a Macau depois de uma temporada de 2025 em que conquistou o Campeonato de Fórmula 3 da FIA, com o brasileiro Rafael Câmara, e a neerlandesa Van Amersfoort Racing (VAR), equipa que conhece bem o Circuito da Guia desde 1998 e que, em 2018, apanhou um enorme susto com o aparatoso acidente de Sophia Flörsch.

De regresso para defender o cobiçado título em Macau estará a R-ace GP, formação europeia que venceu em 2024 com Ugo Ugochukwu, piloto que não estará presente este ano para tentar revalidar o título. A equipa francesa mantém-se em grande forma, liderando a classificação actual do FRECA e tendo terminado em segundo lugar no Campeonato do Médio Oriente de Fórmula Regional, no início deste ano.

Regresso da SJM Theodore

Também estão de volta alguns dos mais fortes candidatos do Grande Prémio de Macau do ano passado e do panorama FR em geral, incluindo um nome bem conhecido do evento: a SJM Theodore Prema Racing. A equipa italiana Prema, atualmente em segundo lugar no campeonato FRECA 2025, é uma das formações mais bem-sucedidas do desporto motorizado de base e volta a fazer parceria com Teddy Yip Jr. no evento da RAEM.

De regresso estão ainda a Pinnacle Motorsport, equipa de bandeira irlandesa; a australiana Evans GP, que alcançou um quarto lugar na última edição; a japonesa TOM’S Racing, uma das mais prestigiadas do automobilismo nipónico; a alemã PHM Racing; e as sempre competitivas estruturas francesas Saintéloc Racing e ART Grand Prix.

Por outro lado, saíram de cena a holandesa MP Motorsport, a australiana Kiwi Motorsport e a japonesa TGM Grand Prix. Nenhuma equipa da China foi selecionada, mas, ao contrário do ano passado, nenhuma tentou inscrever-se na prova.

A lista oficial de inscritos só deverá ser dada a conhecer em meados de Outubro, como é tradição do Grande Prémio.

A segunda edição da Taça do Mundo FR da FIA realiza-se durante a semana do Grande Prémio de Macau, de 13 a 16 de novembro, e contará ainda, pela primeira vez, com a Taça do Mundo de F4 da FIA, tornando o evento numa das mais prestigiadas montras mundiais das categorias júnior de monolugares.