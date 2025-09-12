Álcool | Entra com carro em campo de golfe e acusa taxa de 3,14

Um homem foi detido por conduzir alcoolizado, depois de ter perdido o controlo do carro às 6 da manhã e entrado num campo de golfe na Avenida Flor de Lótus em Coloane. O caso foi revelado ontem pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e citado pelo jornal Ou Mun. A situação aconteceu na madrugada de 8 de Setembro e as autoridades foram alertadas por volta do meio dia.

Com recurso às imagens de videovigilância identificaram o homem e deslocaramse posteriormente à sua casa, onde o submeteram ao teste de álcool. Quase seis horas depois da ocorrência, o teste apresentou um resultado de 3.14 gramas de álcool no sangue. O homem confessou ter estado a beber até às 5 da manhã e que quando conduziu para casa ficou zangado por não conseguir encontrar um lugar de estacionamento.

No entanto, alegou não se recordar do que se passou no resto da madrugada nem de conduzir no campo de golfe. O caso foi encaminhado para o Ministério Público. O residente de 30 anos está indiciado dos crimes de condução com excesso de álcool no sangue e de evasão à responsabilidade.