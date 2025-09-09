BRICS | Xi Jinping participa em cimeira virtual

A China confirmou a participação do Presidente chinês, Xi Jinping, numa cimeira virtual extraordinária do bloco de economias emergentes BRICS, que decorreu ontem e foi convocada pelo homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

“O grupo BRICS procura fomentar a cooperação e solidariedade entre mercados emergentes e países em desenvolvimento, para defender a justiça e ser uma força estável e positiva nos assuntos internacionais, num momento em que cresce o proteccionismo”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lin Jian, em conferência de imprensa.

Lin confirmou que Xi iria proferir um discurso na reunião e que Pequim espera “manter conversações” com outros líderes, com vista a “novas contribuições em prol de um mundo multipolar”. Segundo a imprensa brasileira, a cimeira extraordinária foi convocada para discutir “as ameaças à ordem mundial multipolar e uma resposta comum às tarifas” impostas pelos Estados Unidos.

O encontro decorre num contexto de tensão comercial com os EUA, exacerbada pela guerra tarifária impulsionada pela administração do Presidente norte-americano, Donald Trump. A última cimeira dos BRICS – grupo fundado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – teve lugar em Julho deste ano, no Rio de Janeiro. Estava previsto que a próxima fosse realizada na Índia, em 2026.

O grupo conta actualmente com dez membros, incluindo Egipto, Etiópia, Indonésia, Irão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.