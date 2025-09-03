II Guerra: 80 anos depois, honrar a História com compromisso para a paz

Xinhua

Marcando o 80.º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e na Guerra Antifascista Mundial, 3 de setembro de 2025 é um dia solene para a China e o mundo honrarem a história e os mortos, e reafirmarem a busca pela paz e justiça.

Há oitenta anos, enfrentando um ambiente extremamente difícil, o heróico povo chinês lutou e venceu uma guerra formidável contra a agressão japonesa. Mais de 35 milhões de soldados e civis chineses foram mortos ou feridos na guerra, deixando para trás um legado duradouro de sacrifício pela paz global.

Esta vitória marcou um ponto de viragem: para a nação chinesa, pôs fim a uma espiral de declínio que durou um século e abriu as portas para o rejuvenescimento; para o mundo, garantiu a derrota do fascismo.

Um antigo ditado chinês diz: «Não faças aos outros o que não queres que façam a ti mesmo». Tendo suportado invasões e opressão, o povo chinês passou a abraçar um compromisso ainda mais forte com a paz e a justiça.

Na Conferência de Bandung de 1955, a China promoveu a abordagem de «procurar pontos em comum e deixar de lado as diferenças», incentivando a unidade e a cooperação entre as nações recém-independentes. A conferência sinalizou o despertar político do mundo em desenvolvimento e mostrou o compromisso da China em promover relações internacionais mais igualitárias.

Nas décadas seguintes, a China apoiou firmemente os movimentos de libertação nacional em todo o mundo: apoiando a independência da Argélia, ajudando o Vietname a resistir à interferência dos EUA, expressando solidariedade com o povo palestino, opondo-se ao apartheid na África do Sul e assim por diante. Tudo isso deu um significado prático ao espírito do internacionalismo.

Como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a China participa activamente na mediação de questões delicadas, promove a resolução pacífica de diferenças e disputas entre países e sempre foi uma construtora da paz mundial. A China defende firmemente o sistema internacional centrado na ONU e trabalha activamente por uma ordem internacional mais justa e equitativa.

Nas últimas décadas, o rápido desenvolvimento da China também criou oportunidades para o mundo em geral. Desde a sua reforma e abertura, a economia da China cresceu mais de 300 vezes, tornando-se a segunda maior economia do mundo. Durante anos, a China contribuiu com cerca de 30% para o crescimento económico global anual. Na era da globalização económica, a China não é apenas uma beneficiária, mas também uma promotora e contribuinte fundamental para a prosperidade global.

Entretanto, quase 800 milhões de chineses saíram da pobreza, representando três quartos da redução da pobreza mundial no mesmo período. Em 2021, o presidente chinês Xi Jinping anunciou que a China havia alcançado uma «vitória completa» na sua luta contra a pobreza. Assim, a China cumpriu a meta de erradicação da pobreza estabelecida na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, 10 anos antes do previsto.

Como o maior país em desenvolvimento do mundo e membro natural do Sul Global, a China vincula estreitamente o seu próprio desenvolvimento aos sonhos de revitalização de um grande número de países em desenvolvimento.

A Iniciativa Faixa e Rota (IFR) conectou a Ásia, África, América Latina, ilhas do Pacífico e outros países com novas oportunidades de desenvolvimento. Estradas, ferrovias, portos e projectos de energia trouxeram benefícios tangíveis, enquanto programas de treinamento e inovações digitais abriram novos caminhos para a modernização.

O mundo de hoje está a passar por mudanças nunca vistas num século. A recuperação global continua frágil, a diferença de desenvolvimento aumenta, os desafios ambientais pioram e a mentalidade da Guerra Fria ainda persiste. Neste contexto, uma questão importante que todas as nações enfrentam é: que tipo de mundo devemos construir e como?

A China propôs a visão de construir uma comunidade com um futuro partilhado para a humanidade. Através de iniciativas como a IFR, a Iniciativa de Desenvolvimento Global, a Iniciativa de Segurança Global, a Iniciativa de Civilização Global e a Iniciativa de Governação Global, a China promove a cooperação em matéria de crescimento, paz e segurança, bem como o intercâmbio entre os povos. Os seus esforços reflectem um compromisso com a inclusão, o benefício mútuo e o respeito pela diversidade e conquistaram amplo apoio internacional, especialmente entre os países em desenvolvimento.

O firme compromisso da China com o desenvolvimento pacífico e a cooperação mutuamente benéfica está profundamente enraizado na sua civilização milenar. A história mostra que a maré da paz e do desenvolvimento não pode ser revertida. A China permanecerá no caminho do desenvolvimento pacífico e trabalhará arduamente para construir um futuro comum mais brilhante em conjunto com todas as nações.