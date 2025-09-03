Aniversário da RPC comemorado com espectáculo “Cisne”

Nos dias 30 de Setembro e 1 de Outubro, bem a tempo de celebrar o 76.º aniversário de implantação da República Popular da China (RPC), acontece em Macau o “Espectáculo de Comemoração do 76.º Aniversário da Implantação da República Popular da China e da Noite de Luar de Haojiang – Novo Espectáculo Acrobático Cisne”. O evento está marcado para o The Venetian Theatre a partir das 20h, sendo que os bilhetes já estão à venda.

“Cisne” é uma obra criada pelo premiado Teatro de Artes Acrobáticas de Guangzhou, narrando “o emocionante percurso de crescimento e formação da artista acrobática Yu Meng, desde os campos de treino encharcados de suor até ao centro do palco deslumbrante”.

Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), o público irá deambular entre o “sonho” e o “real”, experimentando “a impressionante fusão entre a excelência artística de nível nacional e um espectáculo visual fantástico”.

O espectáculo que se apresenta no The Venetian Theatre “foi seleccionado para o programa de apoio financeiro pelo Fundo Nacional das Artes e homenageado com o ‘Prémio de Produ de Excelência'”, sendo dirigido pelo coreógrafo Zhao Ming. A direcção artística está a cargo de Wu Zhengdan, actriz e fundadora do “Balé Sobre os Ombros”.

Cheirinho a “Lago dos Cisnes”

“Cisne” é uma peça que “reúne artistas prestigiados, utilizando as melodias intemporais do balé clássico ocidental ‘O Lago dos Cisnes’, ao mesmo tempo integra a acrobacia chinesa grandiosa e inédita, oferecendo ao público um espectáculo cénico que mostra a fusão entre arte oriental e ocidental”.

O “Espectáculo de Comemoração do 76.º Aniversário da Implantação da República Popular da China e da Noite de Luar de Haojiang – Novo Espetáculo Acrobático Cisne” é organizado pelo Ministério da Cultura e Turismo da China e pela Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da RAEM, sem esquecer a organização do IC e Departamento de Publicidade e Cultura do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, entre outras entidades.

Os bilhetes estão à venda a partir de hoje na bilheteira “Enjoy Macao” a partir das 10h, sendo que a data de venda dos bilhetes na plataforma “Cotai Ticketing” será anunciada posteriormente. Os ingressos têm preços que variam entre as 200 e 400 patacas.