Venetian Theatre | Bilhetes à venda para espectáculo “A Ponte”

Estão à venda desde ontem os bilhetes para o espectáculo de acrobacia “A Ponte”, que serve de celebração aos 74 anos de implementação da República Popular da China (RPC). O espectáculo acontece nos dias 30 de Setembro e 1 de Outubro no Venetian Theatre, sendo apresentado pela Companhia das Artes Acrobáticas de Nanjing.

“A Ponte” relata a história de dezenas de milhares construtores, que, na década de 1950, afluíram de todo o país para as pastagens desertas ao longo do Rio Yangtzé para construir a ponte do rio Nanjing Yangtze. A companhia “representa integralmente cenas marcantes da construção da ponte, interpretando os conflitos entre os personagens e realçando imagens colectivas de heróis e de patriotismo manifestadas durante o processo de construção”, aponta um comunicado do Instituto Cultural, que organiza o espectáculo em colaboração com o Departamento de Propaganda e Cultura do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau.

Apresenta-se, em “A Ponte”, uma “cenografia meticulosa, que não só potencia as abordagens criativas do teatro acrobático, como também alarga a influência artística deste tipo de teatro”, descreve o IC. Os bilhetes custam entre 100 e 200 patacas. A compra de bilhetes é limitada a um máximo de 4 bilhetes por espectáculo e por pessoa.