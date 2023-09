Cinema | “Oppenheimer” gera 32 milhões na China em seis dias

Oppenheimer, o mais recente filme do realizador Christopher Nolan, gerou, até às 18h de segunda-feira, 32 milhões de dólares, ou 233 milhões de yuan, em receitas de bilheteira em apenas seis dias, noticiou o Global Times. Tal reflecte “o progresso da sociedade chinesa em termos de abertura de mentalidade”, escreve o jornal. De frisar que o filme estreou na China na quarta-feira da semana passada.

Adaptado de um livro vencedor do Prémio Pulitzer, o filme fala do papel fundamental do físico norte-americano J. Robert Oppenheimer no Projecto Manhattan, que produziu a bomba atómica durante a II Guerra Mundial.

O jornal escreve que o filme, que conta ainda com uma forte componente do pós-II Guerra Mundial, num mundo em Guerra Fria, gerou “amplas discussões entre os internautas chineses”, com muitos a revelarem a intenção de se deslocarem às salas de cinema para ver a última criação de Nolan.

Long, um dos cibernautas citados pelo Global Times, diz que se sente atraído pelo ritmo narrativo do filme, os planos criados, a música e as actuações doa actores. “O povo chinês tem vindo a melhorar a sua visão e a promover uma abertura através do desenvolvimento da educação e do cultivar da cultura, o que é de louvar”, disse Wang, um residente da província de Anhui.

O filme tem a duração de três horas, o que para muitos cibernautas se torna “longo e aborrecido”, disse Xu, de Xangai. “Saí antes do filme acabar. Acho que é um pouco aborrecido porque não estava familiarizado com a informação central [do filme]”, frisou.