FRC | Seminário sobre filantropia empresarial amanhã

Decorre amanhã, na Fundação Rui Cunha (FRC), entre as 18h30 e as 20h, um seminário sobre filantropia empresarial organizado em parceria com a Faculdade de Direito e Gestão da Universidade de São José (USJ), o Instituto Ricci de Macau e a revista Macau Business.

Cabe ao director do Instituto Ricci, Stephan Rothlin, a apresentação do evento, cujos oradores são os vencedores do Primeiro Prémio Deignan para o Empreendedorismo Responsável (DARE) 2022-2023 e personalidades como Loh Seow Yuen, directora-geral da empresa de recursos humanos MSS Recruitment, Rui Pedro Cunha, director-geral da C&C Lawyers, e José Carlos Matias, jornalista e director da revista Macau Business. O seminário será moderado por Jenny Phillips, directora da Faculdade de Direito e Gestão da USJ.

Segundo um comunicado da organização do evento, os oradores irão “partilhar os valores associados às organizações que lideram e com os quais orientam as suas acções filantrópicas”. Pretende-se ainda, com o fórum, “responder como as capacidades em termos de gestão e know-how [conhecimento] podem ser cruciais para ajudar indivíduos e grupos quando enfrentam crises graves”.

A edição deste ano dos prémios DARE arranca oficialmente a 20 de Maio. Este é um concurso destinado às pequenas e médias empresas de Macau e Hong Kong que tem por objectivo “promover práticas empresariais responsáveis e sustentáveis e documentar a forma como os valores fundamentais confuccionistas e cristãos podem ser desenvolvidos no meio de um mercado extremamente competitivo”. O evento é coorganizado pelo Instituto Ricci de Macau, a USJ e a Wofoo Social Enterprises.