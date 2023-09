“Valquíria Miss Dior” | Instalação de Joana Vasconcelos para ver no Cotai

O público local já se habituou a ver o trabalho icónico da artista portuguesa Joana Vasconcelos em Macau. Desta vez, novamente pela mão do MGM, os curiosos e admiradores podem ver de perto a instalação “Valkyrie Miss Dior” até 8 de Outubro, integrada na Bienal Internacional de Arte de Macau

Foi inaugurada na semana passada, no dia 29, a instalação “Valkyrie Miss Dior” [Valquíria Miss Dior] com a assinatura da artista portuguesa Joana Vasconcelos. Assim, até ao dia 8 de Outubro, o público poderá ver, no MGM Cotai, mais um trabalho de um dos nomes mais internacionais da arte contemporânea portuguesa que, pela segunda vez, está presente em Macau. O projecto faz parte do cartaz da Arte Macau – Bienal Internacional de Arte de Macau.

A primeira colaboração entre a artista e o MGM teve lugar em 2015 com a apresentação da “Valkyrie Octopus”, uma instalação de grande escala, com tecidos e costurada, disposta na Grande Praça do empreendimento do MGM na península de Macau. Desta vez, a “Valkyrie Miss Dior”, produzida em conjunto com a conhecida marca de moda. Em Fevereiro deste ano, a peça foi exibida na Semana da Moda de Paris no desfile da colecção de Outono/Inverno 2023/2024 da marca. Destaque para o facto de esta Valquíria ter sido produzida com tecidos da própria Dior usados para a colecção apresentada em Paris, algo que nunca tinha sido feito.

À Lusa, Joana Vasconcelos disse, à data, que “trazer esse impacto das artes plásticas para o mundo da moda é interessante, porque é uma outra relação e isso é inovador”. “Nunca as artes plásticas se cruzam com a moda desta maneira, pode haver uma peça, pode haver uma interação, mas a este grau de escala, esta colaboração tão estreita que é partir do mesmo material em duas direcções diferentes, acho que nunca foi feito”, afirmou a artista durante a montagem da peça em Paris.

As Valquírias de Joana Vasconcelos são grandes estruturas com vários braços, inspiradas no mito escandinavo em que as mulheres enviadas de Odin tinham a missão de escolher os vencedores e acompanhar os guerreiros mais corajosos após a morte.

Arte e diplomacia

Para o MGM, esta é a oportunidade de a operadora de jogo “promover o intercâmbio cultural global” através da introdução de “obras de arte de classe mundial”.

Citada por um comunicado divulgado pela empresa, Pansy Ho, presidente e directora executiva da MGM China, disse que a operadora “sempre foi inovadora na fusão entre arte e turismo, criando programas artísticos e culturais de nível internacional, mas que se integram perfeitamente na nossa vida quotidiana”.

“Juntamente com Joana Vasconcelos, transformámos o ‘Valkyrie Octopus’ não só num local de turismo, mas também [numa espécie de] embaixador cultural de Macau”, frisou.

A empresária lembrou ainda que a exibição da instalação “Valkyrie Miss Dior”, depois da passagem por Paris, “reforça ainda mais a posição de Macau como um destino turístico cultural diversificado”.

Em 2019 a MGM levou a “Valkyrie Octopus” à Bienal de Veneza, uma forma de apresentar “uma obra que estabelece uma verdadeira harmonia entre o Oriente e Ocidente”, destaca o mesmo comunicado. A instalação regressou depois à MGM servindo para celebrar o 20.º aniversário da transferência de soberania sobre Macau de Portugal para a China.

A instalação de Joana Vasconcelos segue depois para Lisboa para uma exposição individual da artista, fazendo uma digressão por várias cidades chinesas antes de regressar ao MGM Macau no próximo ano, para celebrar os 25 anos da criação da RAEM. Para a MGM, este projecto serve também para lembrar os 45 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e a China, em 1979.