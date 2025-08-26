FRC | Pintura Gongbi em destaque na exposição “Mirra Urbana”

O trabalho de Leong Kit Man, artista de Macau, estará em exibição na Fundação Rui Cunha a partir de amanhã e até ao dia 13 de Setembro. Em “Mirra Urbana” apresenta-se uma série de trabalhos de pintura Gongbi, uma arte pautada pelo detalhe e estilo minucioso com que as obras são feitas

Chama-se “Mirra Urbana – Exposição de Pintura Gongbi” e é a nova mostra patente na galeria da Fundação Rui Cunha (FRC) entre esta quarta-feira e o dia 13 de Setembro. Trata-se também de uma nova mostra com trabalhos de Leong Kit Man, artista, curadora e professora de Belas Artes em Macau.

O evento, que conta com a curadoria da também artista Julia Lam, é co-organizado conjuntamente pela Sociedade dos Artistas de Macau e pela Associação de Jovens Artistas de Macau.

A mostra apresenta 20 peças de pintura Gongbi, arte conhecida pelo detalhe a pincel minucioso, criadas por Leong Kit Man entre 2024 e 2025. O conjunto inclui a série “Spices of Soul”, inspirada no comércio de especiarias da Rota da Seda, que dá vida a ramos, rebentos e frutos repletos de vitalidade e pintados em seda.

A série “Innermost”, que recentemente ganhou reconhecimento em diversas feiras de arte e colecções, aborda as emoções opressivas da vida urbana, com o objectivo de nutrir as almas dos citadinos através de pequenas obras de arte. Por fim, a série “Daily Apps” é uma reflexão sobre o declínio electrónico da vida urbana, retratando o scroll e a navegação habituais impulsionados pela memória muscular. Os dedos manipulam frequentemente ícones de aplicações electrónicas e simbolizam o vício tóxico que drena a contemplação pessoal, destaca uma nota da FRC.

Cunho pessoal

Segundo a artista, estas criações Gongbi reflectem desde “sentimentos pessoais a imagens complexas, além dos seus pensamentos sobre a vida e os desafios de viver num ambiente urbano agitado”. Através da arte, Leong Kit Man deseja “alcançar uma mente calma como a água e atingir um estado de serenidade”.

Leong Kit Man é doutorada em Belas Artes pela Academia Nacional de Artes da China. É actualmente professora assistente de Belas Artes (e orientadora de alunos de mestrado e doutoramento) na Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST).

A artista possui uma vasta experiência na criação de suportes orientais, ensino de arte, planeamento de exposições, projectos artísticos e formação de oradores, sempre dedicada à investigação e à reflexão sobre a essência e a forma da criação artística.

Ao longo de anos de prática criativa, Leong Kit Man não só herdou as técnicas da pintura Gongbi, como também desenvolveu continuamente uma linguagem visual característica. A sua obra-chave, “Embrace of Love”, foi seleccionada como um projecto financiado pelo Programa de Apoio a Jovens Talentos da Criação Artística do Fundo Nacional das Artes de 2024. Algumas conquistas notáveis incluem obras seleccionadas, três vezes consecutivas, para a Exposição Nacional de Arte da China, e a aceitação do “Prémio Dez Melhores Obras Excelentes” na Exposição Anual de Artes Visuais de Macau, em três ocasiões, entre outros galardões.

Leong Kit Man foi curadora de inúmeras exposições, tais como: “Herança sob as Ruínas de São Paulo”: uma experiência imersiva de música (2024); “Por detrás das formas”: a estética da arte contemporânea (2023); “A vontade no limite” (2022); “Significado • Intenção”: exposição de arte conceptual (2021, 2022, 2024), “Purgar a mente de alguém”: exposição de trio (2017), ou ainda “O encontro de Tong Nam” (2011).