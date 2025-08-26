Porto | Projecto de Cheong Kin Man na Feira do Livro

O livro de artista “Apocalipses”, da autoria do artista e antropólogo de Macau Cheong Kin Man, em parceria com a artista Marta Stanisława Sala, vai estar disponível no stand da Greta – Livraria de Lisboa, na Feira do Livro do Porto até ao dia 7 de Setembro. Trata-se de uma versão revista e aumentada que tem o apoio da Fundação Oriente.

“Apocalipses” nasce de um projecto, com o mesmo nome, apresentado pela primeira vez na Bienal de Arte de Macau em 2023, e que “combina texto, têxteis e vídeo numa narrativa de ficção científica”, sendo que o tecido “que integra esta ficção codifica episódios do arquivo familiar polaco, incluindo a migração através das fronteiras do século XX – de Vilnius às estepes da Mongólia e, posteriormente, à Polónia actual”.

Este projecto foi exposto recentemente na mostra “As Espantosas e Curiosas Viagens”, que esteve patente no Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) até 6 de Julho.

Lorena Tabares Salamanca, curadora da exposição, traz também o seu cunho pessoal para este livro de artista: “contemplo com olhar perplexo o indizível sentimento da (in)compreensão; retraio-me e retorno à primeira parte, deslizo-me para o lugar reconfortante das traduções, enquanto este Apocalipses chuvoso continua seu curso”.

Depois desta passagem pelo Porto o livro segue para Berlim, onde a dupla de artistas irá apresentar um espectáculo em Outubro.