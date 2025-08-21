Ásia-Pacífico | Alemanha reafirma críticas às ambições da China

A Alemanha reafirmou ontem a acusação à China de ameaçar a segurança internacional e os interesses europeus com as ambições no Mar da China Meridional e as tensões no Estreito de Taiwan. “As crescentes ambições militares da China no Mar da China Meridional não só ameaçam a segurança da Ásia como também minam a ordem internacional”, afirmou o chefe da diplomacia alemã, Johann Wadephul, em Jacarta.

Wadephul disse que o que está a acontecer na região Ásia-Pacífico “tem um impacto directo na segurança europeia e vice-versa”. “Qualquer escalada teria graves consequências para a segurança e a prosperidade mundiais”, afirmou, após uma reunião com o homólogo indonésio, Sugiono, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O ministro alemão acrescentou que o mesmo também se aplica às tensões no Estreito de Taiwan, onde a China mobiliza regularmente caças e navios de guerra. Johann Wadephul já tinha acusado a China na segunda-feira, durante uma visita ao Japão, de “alterar unilateralmente” as fronteiras na região Ásia-Pacífico, considerando Pequim “cada vez mais agressiva”.

“A China ameaça regularmente, mais ou menos abertamente, alterar unilateralmente o ‘status quo’ e deslocar as fronteiras a seu favor”, afirmou então.

Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, reagiu na altura às declarações do ministro alemão e disse que a situação no Mar da China Oriental e no Mar da China Meridional “permanece globalmente estável”.